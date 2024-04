Xavi Hernández: "Luis Enrique y yo buscamos el mismo ADN Barça, sin polémica"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, cortó de raíz cualquier tipo de polémica con el entrenador del Paris Saint-Germain, su extécnico en el Barça Luis Enrique Martínez, después de que el asturiano dijera que tiene más espíritu Barça que el de Terrassa, y aseguró que ambos buscan lo mismo; ganar buscando el ADN Barça que comparten. "Lo he visto. Bien, es Luis Enrique. Le conocéis, yo le conozco, tengo muy buena relación personal. Todo el respeto del mundo. Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo y tiene un equipo hecho para ganar la 'Champions'. Es un rival difícil, los dos buscamos lo mismo y del ADN Barça podemos presumir que Luis Enrique es ADN Barça", opinó Xavi en rueda de prensa. "Luis Enrique y yo buscamos lo mismo. Igual le supero yo a el en robos en un 1 por ciento o en algo, pero los dos buscamos lo mismo. No hay polémica, ni debate. Preguntarle a él mañana, otra vez", añadió en este sentido, en respuesta a estas declaraciones de Luis Enrique por la mañana: "Soy el máximo representante del estilo Barça. Mirad los datos de posesión, de títulos, de presión alta. Sin ninguna duda, yo". Todavía sobre el debate del estilo Barça, Xavi fue más allá. "También Guardiola, Arteta y nosotros. Cuatro entrenadores en los cuartos de 'Champions' tienen ADN Barça. No hay que discutir quién tiene más, buscamos lo mismo que es ese ADN Barça", reiteró. Así que, para Xavi Hernández, este duelo no es entre entrenadores. "No es un duelo entre Luis Enrique y yo. Es un duelo entre PSG y Barça. Los futbolistas son los principales protagonistas y dependerá todo de lo que hagan en el campo. Sin ningún tipo de duda", concluyó. Haciendo memoria, mirando al último año de Xavi en el Barça, con Luis Enrique como técnico, celebró que terminara en triplete. "Fue un año difícil al principio, luego se enderezó todo de una manera increíble. Sabiendo que era mi último año, tenía la ilusión de que acabara bien y acabó de cine, con un triplete y levantando la 'Champions' como capitán. Extraordinario. Y con muy buena relación con Lucho de capitán a entrenador. Le intenté ayudar al máximo y creo que le ayudé en una época complicada. Lo recuerdo con orgullo", desveló Xavi. Y, por otro lado, no ve al Barça como favorito por mucho que Lucho así lo crea. "No es estrategia, lo pienso de verdad que el PSG es favorito. Nos han quitado a Dembélé, tienen un gran equipo, es un equipo hecho para ganar la 'Champions' y es su principal objetivo, son de Catar y los conozco bien. El nuestro no, somos un equipo en construcción", recordó el de Terrassa. "No es una estrategia que haga servir, pienso realmente que son los favoritos. La última 'Champions' del Barça la levanté yo como jugador (en 2015). No somos favoritos, no. Pero, después de cuatro años sin estar en cuartos de 'Champions', la palabra es ilusión. Creo que se ha generado el poder soñar y que hay ilusión", celebró. "Estamos motivados, pienso que llegamos en el mejor momento de la temporada, pero delante tenemos un equipo hecho para ganar la 'Champions' y estamos ante uno de los mejores entrenadores del mundo, Luis Enrique. Con toda la humildad, ilusión y ganas de competir y de hacer una buena eliminatoria para estar en semifinales", valoró el técnico 'culer'. Preguntado por el delantero estrella del PSG, el francés Kylian Mbappé, señaló que "toda la plantilla tiene peligro". "El goleador de su equipo es Mbappé y hay que estar mejor que nunca a nivel defensivo. En las transiciones el PSG es de los mejores del mundo y hay que estar muy brillantes en este aspecto", recordó. Sobre las bajas de su equipo, cree que Pedri y Frenkie de Jong estarán, por lo menos, a su disposición pese a no tener todavía el alta médica. "Estoy positivo, todos los que han viajado, salvo sorpresa, podrán estar disponibles para mañana y luego elegiremos el once. Pero, a nivel de disponibilidad, imagino que todos los que han viajado (menos Gavi, que acompaña al equipo)", celebró. Una de las ausencias, pero desde verano, es un Ousmane Dembélé que era el 'ojito derecho' de Xavi en el Barça pero que decidió no renovar para fichar por el PSG. "Nos enviamos mensajes en cuanto terminó el sorteo, de que nos veríamos en París. Le deseo lo mejor, le tengo estima. Él decidió de manera unilateral venir, era un reto para él. Por eso pienso que son favoritos, porque nos quitaron en verano a uno de los mejores jugadores", reiteró Xavi. A nivel personal, ganar al PSG y meterse en semifinales es un "reto" y una "responsabilidad". "Veo al barcelonismo con mucha ilusión, hay muchas ganas de ver al equipo. Llegamos en el mejor momento, compitiendo muy bien y con futbolistas animados. Me hace ser optimista, pero delante tenemos uno de los mejores equipos del mundo con uno de los mejores entrenadores. Es un reto para mí y para los futbolistas, los principales protagonistas", manifestó. "Afronto estos cuartos con motivación y siendo un reto tremendo. Pero no lo veo como algo personal. Deseo y me ilusiona que el Barça esté en semifinales, no que Xavi esté en semifinales. No es un tema de ego. Es algo colectivo", concluyó Xavi.