Ucrania sitúa en más de medio centenar los prisioneros de guerra ejecutados por Rusia

Las autoridades ucranianas han informado este martes de que ya son 54 los prisioneros de guerra que han sido ejecutados por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. La Fiscalía de Ucrania ha indicado que se encuentra investigando 27 casos relacionados con estas presuntas ejecuciones que podrían derivar en causas penales contra los principales sospechosos, según informaciones recogidas por la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. El jefe del Departamento de Lucha contra los Crímenes Cometidos en Condiciones de Conflicto Armado de la Fiscalía, Yurii Belousov, ha pedido que estas personas "sean recordadas" y ha instado a evitar "anunciar prematuramente los nombres de los fallecidos". "Estamos tratando de averiguar quién es el mando responsable de tales acciones. No se trata sólo de los mandos de las unidades sino también de la más alta cúpula militar y política. Porque no se trata de un caso aislado, sino de una prueba de la política de Rusia", ha aclarado. Asimismo, ha recordado que desde marzo de 2022 se han registrado casos de ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos y ha explicado que un primer militar ruso ya ha sido condenado por este motivo en la provincia de Chernigov, en el norte del país. "El trabajo continúa. Ucrania tiene una experiencia única en documentar crímenes sin ni siquiera tener acceso al territorio. Trabajamos con la Corte Penal Internacional, la Misión de Observación de la ONU, agencias de Inteligencia y organizaciones no gubernamentales que también recopilan información. Nuestra tarea ahora es documentar, grabar y contar al mundo la verdad", ha subrayado. Este mismo martes, las autoridades ucranianas han confirmado un ataque con drones contra una academia de la Fuerza Aérea situada en la provincia de Voronezh, en el suroeste de Rusia. La Inteligencia ucraniana ha reclamado la autoría del ataque, mientras que varios medios de comunicación apuntan a grandes daños causados en las instalaciones de la academia de Borisoglebsk. Sin embargo, Rusia estima que los daños son superficiales. El gobernador de Voronezh, Alexander Gusev, ha confirmado el ataque pero ha señalado que varios drones han sido interceptados y derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos. Por el momento no se han registrado víctimas ni heridos.