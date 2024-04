Tailandia podría acoger hasta 100.000 personas que huyan de los conflictos en Birmania

Bangkok, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Tailandia indicó este martes que están preparados para acoger a hasta 100.000 personas que crucen la frontera huyendo de los conflictos armados que azotan a la vecina Birmania (Myanmar), sumida en el caos desde el golpe de Estado de 2021.

En unas breves declaraciones a los medios, el ministro tailandés de Exteriores, Parnpree Bahiddha-nukara, indicó que su país está preparado para acoger de manera temporal a las personas que huyan del país vecino, algo que ha sucedido con frecuencia en el pasado.

El jefe de la diplomacia tailandesa no obstante indicó que de momento no se han producido una "evacuación masiva" tras los conflictos registrados en poblaciones cerca de la frontera, entre ellos la toma por parte de rebeldes antijunta de la ciudad de Myawaddy, colindante con la tailandesa Mae Sot, recoge el portal local de noticias The Reporters.

Por este puesto fronterizo, uno de los más importantes entre ambos países, pasaron en 2023 bienes valorados en unos 1.100 millones de dólares (más de 1.010 millones de euros).

A raíz de que los soldados de la junta militar, que detenta el poder desde la sublevación del 1 de febrero de 2021, perdieran durante el fin de semana el control de la urbe limítrofe, cientos de combatientes cruzaron a Tailandia tras rendirse.

El régimen militar birmano envió el domingo un avión de la aerolínea estatal Myanmar Airlines a Mae Sot con el objetivo de recoger a su personal, pero el ministro tailandés insistió hoy que la aeronave regresó de vuelta sin pasajeros.

Las declaraciones del ministro coinciden con una reunión de urgencia convocada por el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, para discutir con varios funcionarios de alto rango, entre ellos militares tailandeses, la situación de la frontera con Birmania.

"Tailandia está preparada para coordinar y promocionar la cooperación desde todos los sectores para lograr lo antes posible la paz y estabilidad en Birmania", indicó en X el mandatario.

Tailandia, país que no es signatario de la convención de la ONU para los refugiados, y Birmania comparten una porosa frontera de más de 2,400 kilómetros.

Desde hace décadas, decenas de campos informales de desplazados birmanos se asientan cerca de la frontera en el lado de Tailandia, a pesar de los reiterados esfuerzos de Bangkok por terminar con ellos.

La sublevación castrense de 2021 acabó con diez años de transición democrática en Birmania y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. EFE

