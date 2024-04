Simeone: "De los que quedan en Champions, el Borussia Dortmund es el que más intensidad tiene"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este martes que el Borussia Dortmund es el equipo que "más intensidad" atesora "de los que quedan" vivos en los cuartos de final de la Champions League, habiendo elogiado a un oponente que "fuera de casa viene haciéndolo bien en los últimos cuatro meses". Desde el estadio Cívitas Metropolitano, el 'Cholo' Simeone negó que los nervios propios vayan a ser su mayor adversario."El rival más difícil que tenemos por delante es el Borussia, que tiene muchísimas cosas buenas", dijo durante una conferencia de prensa, en la víspera de la ida de su elimnatoria frente al conjunto alemán. "Fuera de casa viene haciéndolo bien en los últimos cuatro meses, tiene un contragolpe muy fuerte y muy bueno, y tiene juego aéreo en las áreas, sobre todo en la defensiva, para tener en cuenta. De los ocho equipos que quedan en Champions, el Borussia es el que más intensidad tiene", destacó el entrenador argentino. En este sentido, abogó por "tratar de demostrar lo que se necesita para continuar en estas competiciones", independientemente de que la vuelta se dispute en Alemania. "No hay una seguridad abosuta para nada. Hay un rival, hay un equipo fuerte para enfrentar, sabemos de las situaciones que se generan cuando haces un partido importante en casa, pero en el fútbol el resultado puede variar", argumentó. Además, analizó la reaparición de Antoine Griezmann después de varias citas ausente por lesión. "Con el Villarreal, de a poco fue estando mejor, hizo un buen primer tiempo y entendimos que en el segundo tiempo necesitábamos un recambio en la ofensiva. Entró Ángel [Correa] y lo hizo muy bien. Necesitamos al mejor Griezmann, sin duda", indicó al respecto. De igual modo, alabó a Álvaro Morata. "Confío abosultamente en Álvaro, estoy convencido de que estos partido los sabe jugar. Sabe lo que necesita él al equipo y que el equipo lo necesita a él. Y él va a aportar lo que todos queremos, que es el gol", subrayó el 'Cholo'. No en vano, el Atlético no podrá contar durante un tiempo con Memphis Depay, nuevamente lesionado. "Buscaremos situaciones para poder compensar su ausencia", se resignó a contestar Simeone, tras haber conocido el nuevo percance físico del delantero neerlandés. "La intensidad tambien se puede leer desde el juego de la pelota, desde la lectura más rápida para intentar resolver ocasiones. Necesitamos hacer un partido importante, necesitamos de nuestra gente, los necesitamos mucho mañana y ojalá que estén ahí animándonos", añadió. "Hay una semana muy importante por delante, ya sea para la Champions como para LaLiga, que luego tenemos un partido el sábado. El grupo sabe de la importancia de que estén todos bien y, a partir de trabajar en grupo, esperemos sacar adelante esta semana tan importante", concluyó.