Samsung y Cheil lanzan la aplicación gratuita Impulse para ayudar a personas con tartamudez a través de la IA

Samsung Electronics Iberia y Cheil van a poner en marcha Impulse, una aplicación gratuita que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el día a día de personas con trastornos del habla, como la tartamudez, ha informado la compañía en un comunicado. Impulse es una aplicación de Android para la gama de relojes inteligentes Galaxy Watch6 que funciona mediante un sistema de vibración en la muñeca y que está disponible para su descarga gratuita en España desde Play Store y en Galaxy Store para relojes Watch6 compatibles con versiones de Android 10 y superiores. El 'smartwatch' indica al usuario el tempo de cada fonema o palabra, según las particularidades del trastorno del paciente y, mediante este apoyo físico a través de la vibración, el usuario conoce su propio ritmo del habla, lo que le permite evitar bloqueos en la dicción y facilitar la fluidez en su discurso. Desde el momento en el que se instala la aplicación, el usuario puede completar un cuestionario para aportar todos los detalles que permitirán que Impulse ofrezca una asistencia personalizada y adaptada a cada caso. Una vez configurada con esta información, la aplicación detecta el habla del usuario y activa el envío de una base rítmica adecuada al reloj. La aplicación cuenta con tres niveles de ejercicios que permiten practicar palabras o frases, pero también la entonación necesaria para favorecer un discurso fluido en las conversaciones. La función 'Silabeo' permite practicar el ritmo mediante la división de las palabras gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y 'Sube y Baja' facilita la gestión del tono en dos aspectos como la entonación y el volumen de la voz. Por último, el modo 'Ensaya tu ensayo' aporta una guía sencilla para practicar textos largos que se tienen que defender en público. Para utilizarla, el usuario introduce el archivo de texto en la aplicación y selecciona el tono (formal, informal, emotivo, etc.) que desea utilizar. La Inteligencia Artificial, por su parte, analiza el texto y crea el patrón de vibración de acuerdo con las frases o párrafos incluidos y las pausas necesarias. Esta aplicación, que forma parte de la iniciativa Tecnología con Propósito de Samsung, cuenta con el aval de SpeechCare Center, una compañía con más de 15 años de atención al paciente en la terapia del habla y el lenguaje, que cuenta con ubicaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Portugal y España. UNA APLICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN "Al igual que con Unfear o Unnoise, Impulse está pensada para ofrecer una vía más de inclusión en los colectivos que se han visto afectados por un aislamiento social, en este caso, por la tartamudez. Nos enorgullece que Tecnología con Propósito siga ofreciendo soluciones tecnológicas para mejorar la vida diaria de las personas, a través de una IA inclusiva, segura y sostenible", ha afirmado el Iberia CMO & Head of Direct to Consumer en Samsung Electronics Iberia, Alfonso Fernández. Tecnología con Propósito es "una plataforma que surgió en España hace doce años incorporando proyectos tecnológicos con los que mejorar la vida de las personas a través de la tecnología" y que a lo largo de su vida ha permitido impulsar más de 30 proyectos y una inversión superior a 25 millones de euros, ha relatado Fernández. Por su parte, Impulse está "focalizado en mejorar la vida de las personas que sufren de disfemia", un trastorno del habla que generalmente surge en la infancia, pero que también puede ocasionarse por otro tipo de trastornos como la ELA, un ictus o algunas enfermedades tipo demencia, ha detallado. Fernández ha explicado que esta aplicación proporciona a los usuarios "un impulso rítmico con el que establecer determinados patrones que hacen que estas personas eviten el bloqueo a la hora de pronunciar y entonar y, obviamente, evitar situaciones conflictivas, poco cómodas, para ellos en momentos de hablar en público o de interacción de una forma social". "Lo que hace la inteligencia artificial es desagregar las diferentes palabras de un texto, incluso las sílabas de esas palabras, para sincronizarlas con el metrónomo del 'smartwatch' y a partir de ahí crear patrones de impulsos, de vibraciones del 'smartwatch', que permiten guiar a esta persona a la hora de entonar y pronunciar y que esos patrones se adapten al tono, a la conversación y al texto que quieran pronunciar", ha desgranado. El directivo ha asegurado que Samsung lleva años incorporando la IA en todos sus desarrollos y ha indicado que, en el pasado, la compañía ha desarrollado proyectos con los que mejorar la vida de personas que sufren ELA o de personas con autismo que sufren de hipersensibilidad acústica y ha permitido una detección temprana de dislexia. De cara al futuro, ha avanzado más desarrollos en los que la IA tendrá "un lado positivo para mejorar la vida de las personas". IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Desde el plano médico, el director clínico de SpeechCare Center, Gonçalo Leal, ha explicado que "la comunicación es una condición esencial para el ser humano" y un trastorno a este nivel "puede tener un impacto total en la persona", ya que puede generar dificultades de comunicación o experiencias negativas que pueden, incluso, llevar a trastornos de salud mental. Por eso, ha destacado la "elevada" importancia de esta aplicación y el cambio que puede suponer para las personas que tartamudean o que tengan otro tipo de trastornos del habla que afectan el ritmo, ya que puede ayudar a comprender mejor la tartamudez y a determinar mejor los tipos de terapia que se deben aplicar. "La tecnología está revolucionando la logopedia y este aplicativo puede potenciar muchísimo el trabajo que se hace en logopedia", ha destacado Leal, quien ha indicado que esta app permite al paciente controlar sus ejercicios, monitorizarlos y aportar 'feedback'. Según ha señalado, permite al usuario "practicar de una forma segura" lo que va a estimular la facilidad del agua aportándole autonomía al tiempo que aporta un mayor conocimiento al logopeda.