Puigdemont volverá a España para investidura de presidente catalán aunque no sea candidato

Barcelona, 9 abr (EFE).- El expresidente catalán y candidato a la presidencia regional en las elecciones de mayo, Carles Puigdemont, anunció este martes que regresará a Cataluña cuando se celebre en el Parlamento catalán el debate de investidura para elegir al nuevo presidente, aunque él no reúna los votos suficientes para ser candidato.

Puigdemont, líder del partido independentista Junts, está huido de España desde la fracasada declaración de independencia de 2017, cuando él ejercía la presidencia del Gobierno catalán (Generalitat), con lo que eludió su detención y un juicio, como le ocurrió a otros dirigentes independentistas.

El político catalán aseguró este martes en declaraciones a la radio RAC1 que su retorno "no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral" ni un "acto de provocación".

"Sólo volveré a Cataluña el día del debate de investidura. El acto de retorno de una presidencia es de país, no de partido. Tiene que tener sentido institucional", dijo.

Puigdemont, que pese a vivir en Bélgica ha procurado tener una gran influencia en la política catalana y española, afirmó que él no se ve "como jefe de la oposición" en esta legislatura, y dejó entrever que dejará la política activa si no es elegido presidente del gobierno catalán.

"Una persona que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar en el Senado o en el consejo de administración de una empresa. Por eso hay una ley de expresidentes", apuntó Puigdemont que, no obstante, señaló que no está preparando el "discurso de la derrota".

Ya cuando anunció su candidatura, el pasado 21 de marzo, dijo que se presentaba "a la restitución de la presidencia" del Gobierno de la Generalitat y para "culminar el proceso de independencia que se inició en 2017", cuando él era el presidente del Ejecutivo de Cataluña.

No obstante, el expresidente catalán, como otras personas implicadas en el proceso independentista, están pendientes de la amnistía que el Congreso español aprobó el pasado mes para los implicados en el proceso secesionista y que está pendiente de su paso por el Senado, donde se tramita en la actualidad, con la oposición del conservador Partido Popular (PP), que tiene mayoría en la Cámara Alta.

Junts en las anteriores elecciones catalanas de febrero de 2021 quedó en tercer lugar, por detrás del otro gran partido independentista catalán, ERC, y de los socialistas, que ganaron los comicios, pero una coalición entre ERC y Junts le dio el gobierno a los independentistas, aunque ese pacto se rompió en 2022.

Para estos comicios, Junts compite en el campo nacionalista no solo con ERC sino con otras pequeñas formaciones que podrían dividir el voto de esta opción. EFE

