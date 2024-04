Piden promover adopción para integrar a familias a más de 35.000 menores mexicanos

Ciudad de México, 9 abr (EFE).- En México alrededor de 35.000 niñas y niños carecen de un entorno familiar, por lo que es fundamental priorizar el derecho a vivir en familia a esta población y una herramienta para ello es la adopción, dijo este martes a EFE una especialista.

“La adopción es una forma de restituir a niñas y niños que no pueden estar con su familia por diversas situaciones su derecho a vivir en familia”, señaló en entrevista Georgina Ibáñez Velasco, directora general de la Fundación UNNIDO México.

En el marco del Día Nacional de la Adopción, que se conmemora en México cada 9 de abril, la especialista explicó que en México la adopción enfrenta todavía importantes retos, principalmente porque está rodeada de mitos, lo que arrebata a las niñas y niños su derecho de vivir en familia,

“Este derecho restituye todos los demás derechos. Una familia adoptiva va a dar educación, va a dar salud, todo lo que una niña o niño necesita para crecer”, dijo Ibáñez Velasco.

De acuerdo con el ‘Informe de adopción en México: mediación y desafíos’, realizado por el Newman Institute, en el país operan 401 centros de asistencia social privados, los cuales entre el 9 de abril de 2022 y el 9 de abril de 2023 dieron atención a más de 7.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando un 57,93 % de su capacidad de acogimiento residencial.

En ese mismo periodo, las instituciones públicas de asistencia social atendieron a 3.985 niñas, niños y adolescentes.

Ante ello, el Instituto advirtió que si bien el esfuerzo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las Procuradurías de Protección ha traído consigo avances trascendentales para la restitución del derecho a vivir en familia de personas menores de edad institucionalizadas, aún existen muchos retos.

Entre ellos, precisó Ibáñez Velasco, están el no contar con un registro de cuántos niños están esperando ser integrados a una familia.

“No sabemos cuántos hay, las cifras oficiales son diversas. Muchos de los niños, por ejemplo, que llegan con nosotros no tienen acta de nacimiento, entonces no cuentan, pero claro que existen”, resaltó.

Además, precisó que aún se piensa que el proceso de adopción es muy complejo y que dura mucho tiempo.

“En México se han dado muchos pasos para regular el tema de la adopción y digamos que, hoy por hoy, el problema no es tanto como tal el trámite de la adopción, que es un trámite, es un juicio. Si no lo que pasa antes, que niñas y niños no están jurídicamente liberados para poder ser adoptados”, abundó.

En ese sentido, el informe del Newman Institute hace hincapié en la necesidad de que se continúen los diagnósticos de vulneración de derechos y los planes de restitución, así como en los correctos procesos administrativos y judiciales para garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a un medio de cuidado alternativo compatible con su interés superior.

Así como mejorar modelos de actuación en las Procuradurías de Protección para la resolución ágil de la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes que requieren de una adopción y proveer medios y mecanismos de capacitación y formación especializada en los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas.

“Yo les diría a las personas que se están preguntando si quieren adoptar que se acerquen, que no tengan miedo de acercarse, que acudan a las reuniones informativas, que asistan a los talleres y que el propio proceso le irá diciendo cuál es su camino”, concluyó. EFE

