Nicaragua pide a la CIJ que exija a Alemania que "cese su apoyo" militar a Israel ante ofensiva en Gaza

Nicaragua ha reclamado este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exija a Alemania que "cese su apoyo a Israel en su campaña de destrucción del pueblo palestino", en el marco de un caso contra Berlín por su ayuda militar a Israel y por no prevenir un "genocidio" en la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva desde hace más de seis meses. "Nicaragua pide al tribunal que ordene a Alemania que cese su apoyo a Israel en su campaña de destrucción del pueblo palestino", ha afirmado Carlos José Argüello, embajador nicaragüense ante los organismos internacionales en La Haya, quien ha insistido en que "graves violaciones del Derecho Humanitario Internacional, incluido el genocidio, están siendo cometidas en Palestina". Así, ha sostenido que "estas violaciones están siendo cometidas de forma abierta, han sido presenciadas sobre el terreno por miles de personas y han sido vistas a través de medios y redes sociales por, probablemente, la mayoría del mundo", antes de agregar que "las obligaciones son claras" y "no solo" implican que los Estados "no permitan o asistan en la comisión (de crímenes), sino que deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar el respeto de las normas fundamentales y evitar su violación". "Alemania ha violado estas obligaciones", ha manifestado Argüello, quien ha pedido además a Berlín que diferencie entre "el pueblo judío" y las autoridades israelíes. "Alemania afirma que su apoyo a Israel es una razón de Estado por el trato histórico del pueblo judío durante el régimen nazi. Es una política comprensible y loable si estuviera dirigida al pueblo judío", ha recalcado. "El Estado israelí, y particularmente el actual Gobierno, no debe ser confundido e igualado con el pueblo judío", ha señalado, al tiempo que ha abundado en que "los verdaderos amigos del pueblo judío deben enfatizar esta diferencia" y en que "las víctimas judías en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial empatizarían con los más de 30.000 civiles, incluidos 25.000 madres y niños masacrados hasta ahora en Palestina". En este sentido, ha argumentado que "los Estados, como Alemania, que simpatizan con lo que el Estado de Israel deberían representar cuando fue fundado, deberían hacer todo lo posible para detener lo que está pasando y no seguir apoyando en la práctica a Israel, a pesar de que ahora, al menos en público y por la enorme indignación pública, hacen declaraciones a favor de la paz seis meses después del inicio de la masacre". Argüello ha puntualizado durante su comparecencia que "empresas alemanas implicadas en la industria militar se están beneficiando directamente de la situación, ya que han visto un aumento de sus precios desde el 7 de octubre --fecha de los ataques perpetrados por del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel-- y han incrementado de forma sustancial los contratos conjuntos de armas con homólogos israelíes". "Desde el primer día de acciones militares de Israel en Gaza fue evidente que se estaban cometiendo graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario", ha reseñado, al tiempo que ha criticado que, pese a ello, "la reacción de Alemania fue aumentar su asistencia militar a Israel y el apoyo completo de Alemania a Israel, incluso a nivel político, fue puesto de manifiesto cuando Sudáfrica presentó una demanda (ante la CIJ) contra Israel". "Alemania anunció rápidamente que intervendría a favor de Israel", ha dicho Argüello, quien ha reiterado que "Alemania sigue, incluso a día de hoy, entregando armas y asistencia militar en general a Israel" y ha recordado la decisión de las autoridades alemanas de suspender la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que ha descrito como "una muestra del apoyo de Alemania a Israel". La decisión fue anunciada después de que Israel acusara a cerca de doce trabajadores de la agencia de la ONU de participar en los ataques del 7 de octubre, lo que llevó a Naciones Unidas a abrir una investigación, sin que hasta ahora se hayan hallado pruebas que respalden estas afirmaciones. "Lo que llama la atención con respecto a esta reacción de Alemania es que, por decirlo Israel, suspendió la asistencia a UNRWA, pero ignoró declaraciones y acusaciones de las más importantes autoridades internacionales de que Israel estaba perpetrando un genocidio y otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario en Palestina y mantuvieron su apoyo a Israel", ha dicho Argüello. "EXCUSA PATÉTICA" POR PARTE DE BERLÍN Por su parte, el abogado Daniel Mueller, que ha comparecido como parte del equipo legal de Nicaragua, ha alertado de que Gaza atraviesa una "situación devastadora" y ha señalado que "la pesadilla aumenta cada día". "El mundo es consciente de todo esto y no puede mirar a otro lado", ha dicho, antes de indicar que existe una "muy intensa cooperación" entre ambos países, "también a nivel de equipamiento militar y exportaciones". "Una gran parte de la maquinaria militar y equipamiento de Israel es, al menos parcialmente, de Alemania", ha sostenido Mueller, quien ha recalcado que "Alemania no podía ignorar ni ignoraba la situación en Gaza, bien documentada por la prensa, los informes oficiales y los comunicaciones". Por ello, ha incidido en que "es una excusa patética ante los niños, mujeres y hombres palestinos en Gaza entregar ayuda humanitaria, incluidos envíos aéreos, por una parte, mientras se alimentan las armas y el equipamiento militar usado para matarlos y aniquilarlos (...), por la otra". Mueller ha criticado igualmente la decisión de Berlín de suspender las contribuciones a UNRWA y ha recordado que las propias autoridades de Alemania eran "uno de los principales contribuyentes" de la agencia antes del 7 de octubre. "Alemania ha reconocido, incluso mientras sigue autorizando la entrega de suministros militares, que la situación humanitaria en Gaza es catastrófica (...), pese a lo cual no ha retomado la financiación de la UNRWA en Gaza, que es más necesaria que nunca", ha zanjado. REACCIÓN DE ALEMANIA El Ministerio de Exteriores alemán ha rechazado en un comunicado en la red social X las acusaciones de Nicaragua. "Alemania no está violando la Convención sobre Genocidio ni el Derecho Humanitario ni directa ni indirectamente", ha indicado. "La representación de Nicaragua ha sido parcial y mañana le explicaremos a la Corte Internacional de Justicia cómo estamos asumiendo plenamente nuestras responsabilidades", ha zanjado. La vista ha tenido lugar a raíz de la denuncia presentada el 1 de marzo por Managua contra Berlín ante la CIJ, con sede en la Haya, argumentando que desde octubre de 2023 existe "un riesgo reconocido de genocidio contra el pueblo palestino", principalmente en la Franja de Gaza. Así, sostuvo que Alemania "está facilitando la comisión de un genocidio" y que no ha cumplido su obligación de "hacer todo lo posible" para impedirlo, teniendo en cuenta además su responsabilidad como firmante de la Convención sobre el Genocidio de 1948. La CIJ ordenó a Israel a finales de enero adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de Gaza de presuntos abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza como respuesta a los citados ataques por parte de Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, ha informado de la muerte de más de 33.200 palestinos, a los que se suman más de 450 por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.