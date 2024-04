La Fiscalía recurre por el riesgo de fuga la libertad de 'Pitufo', el considerado 'zar del contrabando' colombiano

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la libertad provisional de Diego Marín Buitrago, alias 'Pitufo' y considerado 'zar del contrabando' colombiano, al apreciar riesgo de fuga y que los delitos por los que es reclamado por Colombia son graves. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público presentó este mismo lunes el recurso contra la decisión adoptada el pasado sábado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2. En concreto, el juez Ismael Moreno decretó su libertad obligándole a firmar cada 15 días en el juzgado y prohibiendo su salida del territorio nacional. Para la Fiscalía, sin embargo, de la voluntad de 'Pitufo' se deduce que podría no estar a disposición de la Justicia al tiempo de ejecutarse la orden de extradición. Y es que, apunta el Ministerio Público, Marín tiene los medios y recursos económicos suficientes como para sustraerse a la acción de los tribunales. En su recurso, la Fiscalía también incide en los delitos por los que se reclama a Marín: contrabando, cohecho y organización criminal. La gravedad de los mismos, concluye, son motivos suficientes para devolverle a prisión. Colombia reclama a 'Pitufo' como "presunto responsable de los hechos ocurridos desde septiembre de 2023, en el que habría liderado una empresa criminal en el territorio colombiano dedicada al contrabando y la comisión de delitos contra la administración pública". Marín, en concreto, sería "el líder de la red criminal, ofreciéndole dádivas a funcionarios de diferentes entidades nacionales, a cambio de que estos omitieran sus funciones y de este modo permitieran la actuación ilegal de su organización". EL PRESIDENTE COLOMBIANO LO CELEBRÓ Fue el pasado viernes cuando se produjo la detención y era el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien lo confirmaba y, a su vez, daba las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la colaboración en esta operación, que definió como "la mayor operación contra el contrabando" colombiano. El 'zar del contrabando' "es el jefe de una amplia asociación para delinquir que incluye personas que están en el interior del Estado, en la vida política y, en general, en la delincuencia en Colombia, dedicados al contrabando en el país", explicó Petro en una comparecencia pública. La captura fue posible gracias a una labor conjunta de inteligencia de la Policía colombiana y de la Policía y la Guardia Civil españolas, así como a la colaboración del Gobierno de España, explicó Petro. "Pude hablar con el presidente Pedro Sánchez por teléfono sobre este particular y le pedí su colaboración. Lo teníamos ubicado, pero no se capturaba y, gracias a esa colaboración, hoy se ha producido su captura", reconoció Petro, asegurando que el detenido "será enviado de vuelta a Colombia para que las autoridades competentes, la Fiscalía en este caso, tengan la oportunidad de descubrir uno de los peores hechos criminales del país".