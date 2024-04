Keshet y SandStone se unen para producir dos series documentales históricas

Cannes (Francia), 9 abr (EFE).- La productora israelí Keshet International (KI) y la británica SandStone Global anunciaron este martes en Cannes la firma de un acuerdo para la coproducción de las series documentales históricas 'Las siete maravillas del mundo antiguo' y 'Vikingos'.

"Es otro ejemplo emocionante de cómo estamos trabajando más en colaboración con los productores independientes", aseguró en un comunicado la directora general de distribución de KI, Kelly Wright, en el marco de la feria internacional del contenido y la producción audiovisual MIPTV.

En las dos docuseries el hilo conductor corre a cargo de la profesora e historiadora londinense Bettany Hughes.

Con cuatro episodios de una hora, 'Las siete maravillas del mundo' viaja con Hughes, que sigue los pasos de los primeros turistas, para descubrir esos tesoros arqueológicos como lo hicieron en el pasado.

En sus andanzas se entremezclan arqueología e investigación, lo que le permite, señala el comunicado, "crear una reconstrucción digital de última generación" y visualizar "una réplica digital en el mismo lugar donde la maravilla estuvo una vez".

Con la misma extensión, 'Vikingos' se propone descubrir la historia de ese pueblo guerrero y para ello se sirve de una expedición de cinco mil kilómetros por carretera de Hughes.

Durante el recorrido, la historiadora muestra cómo los vikingos empezaron a hacer incursiones y a comerciar mucho antes, y de forma más extensa, de lo que se pensaba.

SandStone Global fue fundada por la propia Hughes junto con Ruth Sessions y es una empresa independiente dirigida por mujeres que produce contenidos basados en hechos reales.

Keshet International es una productora y distribuidora con presencia en Israel, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos que recientemente ha presentado 'Ritual Arts and Amazing Owl's Earthbound', narrada por el actor Orlando Bloom, y 'SAS: Catching the Criminals', una serie sobre delincuencia social para BBC One. EFE

