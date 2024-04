Jules Koundé: "El PSG es mucho más que sólo Mbappé"

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé aseguró que no ve al Barça como favorito en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, que empieza este miércoles en París, y señaló que no ve a los blaugranas favoritos, pese a que llegan en buen momento, ni por encima de un Kylian Mbappé al que deberá frenar. "Por supuesto, Mbappé es un jugador diferencial, le conozco bien porque comparto la misma camiseta en la selección. Marca la diferencia y vamos a intentar pararlo, es el objetivo. Pero a nivel colectivo, el PSG es mucho más que sólo Mbappé", aseguró en rueda de prensa. Por la plantilla del PSG, por los objetivos de los clubes, o por el mero hecho de la igualdad en estos momentos de la temporada, cree que el Barça no es favorito. "No nos importa quién es favorito o no. Estamos con mucha confianza en nuestro equipo, llegamos con buena dinámica. Sabemos que será un partido difícil, pero decir que somos favoritos, no lo creo", opinó. Eso sí, está "muy ilusionado" con poder jugar unos cuartos de 'Champions' y ve al grupo preparado. "Tengo mucha ilusión y ganas, a nivel personal son mis primeros cuartos y a nivel de club hace mucho tiempo, también. El equipo está bien, en buena dinámica, estamos preparados y con muchas ganas de jugar aquí", reconoció. "Pasar a semifinales, eso es lo que está en juego. No vemos más allá de intentar pasar a semifinales. Este partido genera mucha ilusión, hace mucho tiempo que no estamos aquí. Hay mucha confianza, ilusión, y todos en el club estamos ilusionados y queremos competir bien mañana", reiteró. Por otro lado, destacó el nivel del joven central de la cantera Pau Cubarsí. "Es un ejemplo para todos los jugadores que están en la Masia y que quieren llegar a competir en el primer equipo. Él, como Lamine Yamal o Fermín, nos dan un plus. Juegan sin presión, relajados, están listos ya y nos dan mucho", manifestó. "Estamos más concentrados, hacemos más esfuerzos y defendemos juntos, empezando por arriba. Así concedemos menos goles, menos ocasiones, y genera confianza en el equipo. Cuando uno no encaja tiene muchas más oportunidades de ganar un partido. Es esfuerzo colectivo el darnos cuenta de que no hacíamos las cosas bien. El resultado llega", comentó sobre la reciente mejora del Barça en defensa.