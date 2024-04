Gobernador peruano se acoge al silencio ante comisión que analiza 'caso Rolex' de Boluarte

Lima, 9 abr (EFE).- El gobernador de la región peruana de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se acogió este martes al derecho al silencio ante una comisión del Congreso que lo invitó para que ofrezca explicaciones sobre un reloj Rolex que supuestamente prestó a la presidenta Dina Boluarte.

"Respecto a este tema, por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme (de responder), en tanto yo me encuentro como testigo en esta investigación", señaló en referencia a las pesquisas preliminares que ha abierto la Fiscalía.

La presentación de Oscorima ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso era esperada con gran expectación por los peruanos, ya que se consideraba que iba a ofrecer precisiones sobre la investigación abierta a la mandataria.

Ante esto, el presidente del grupo legislativo, Segundo Montalvo, le recordó a Oscorima que él "no está siendo investigado" por esa comisión, sino que fue invitado "para que responda al país sobre este sonado caso" y dijo que aunque "está en su derecho, le está faltando el respeto al pueblo peruano".

Los integrantes de la comisión también criticaron la decisión del gobernador regional y le pidieron que ofrezca explicaciones ante un eminentemente foro político, aunque admitieron que las leyes peruanas le permiten acogerse al silencio.

Algunos legisladores, como el izquierdista Pasión Dávila, insistieron en hacerle una serie de preguntas detalladas sobre el caso, ante cada una de las cuales Oscorima reiteró que "guarda silencio".

El sábado pasado, el abogado del gobernador, Humberto Abanto, aseguró que su cliente prestó un reloj Rolex a la presidenta Boluarte y calificó esta decisión como "un error político"

Abanto declaró que Oscorima compró el reloj para dárselo a la gobernante como regalo de cumpleaños, pero esta rechazó recibirlo, por lo que decidió dejárselo "prestado".

"En realidad, el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo, ¿cómo voy a explicar que tengo esto?. Me queda claro que la presidenta le dijo: 'No, yo no puedo'", aseguró.

El abogado añadió que la intención del gobernador "puede sonar frívola", pero era que Boluarte luzca "adornos personales bastantes o mucho mejores de lo que ella estaba exhibiendo".

La presidenta declaró el viernes pasado durante más de cinco horas ante la Fiscalía, que investiga este caso, y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares.

En el caso de los relojes sostuvo que se trató de un préstamo de Oscorima y añadió que las joyas son artículos de plata y bisutería.

"Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", agregó antes de indicar que los lució "en el ánimo de representar bien al país" y ya los ha devuelto a su propietario.

Tras esas afirmaciones, pidió a los fiscales "que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias y no se conviertan en mesas de partes de una prensa tendenciosa" y a sus compatriotas "pasar esta página" para ocuparse "de lo que realmente importa que es la agenda nacional".