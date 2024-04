El Gobierno da luz verde al debate de la ley del PSOE contra la prostitución y queda lista para votarse en el Congreso

El Gobierno ha comunicado al Congreso su conformidad a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por el PSOE para endurecer el castigo a la prostitución, con lo que el texto ha quedado ya listo para que la Cámara ponga fecha a su debate y votación en sesión plenaria. Esta reforma se registró el pasado 19 de marzo y después la Mesa del Congreso remitió el texto al Gobierno, que conforme a la Constitución tiene capacidad de veto para bloquear iniciativas legislativas que considere alteren su política presupuestaria, sea por aumento de gastos o merma de ingresos. Treinta días tenía el Gobierno para pronunciarse, pero no le ha hecho falta agotar el plazo y este mismo lunes ya remitió un escrito al Congreso dando su visto bueno: "Comunico a V.E. la conformidad del Gobierno a la tramitación de dicha iniciativa", reza la comunicación a la que ha tenido acceso Europa Press. O EL 23 DE ABRIL O YA EN MAYO Así las cosas, ya sólo falta que la Junta de Portavoces del Congreso ponga fecha a su debate y votación en el Pleno del Congreso, en función de los cupos que tiene cada grupo para poder defender proposiciones de ley. El PSOE tendría capacidad para meter su iniciativa en la próxima sesión plenaria, prevista para la semana del 23 de abril, pero fuentes parlamentarias aseguran que en principio iban a priorizar otra ley de apoyo a enfermos de ELA. Si no fuera en abril, el debate podría ser a mediados o finales de mayo. Al haberse presentado como proposición de ley del Grupo Socialista, esta reforma penal no precisa de informes de los órganos consultivos, algo que sí es obligatorio en caso de proyectos de ley del Gobierno. En todo caso, se trata de una iniciativa que no cuenta con el beneplácito del socio minoritario del Ejecutivo, ya que en Sumar hay división de opiniones al respecto. La iniciativa, que tiene rango orgánico y por tanto su aprobación necesitará el apoyo de al menos mayoría absoluta (176 votos), implica modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas. TRES CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL En concreto, el texto modifica el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". También cambia el 187.3., donde se incluye una nueva letra que añade que "agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor". Finalmente, el último cambio se encuentra en el 187.ter 2., que refleja que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).