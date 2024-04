Danilo Pereira: "Por títulos el Barça sería favorito"

El jugador del Paris Saint-Germain Danilo Pereira reconoció que la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona está "abierta e igualada" si bien daría como favorito al equipo catalán por los títulos ganados, y negó que vayan a centrarse únicamente en frenar a Lamine Yamal, a quien ve un "magnífico" futbolista. "Creo que el Barça, con cinco Ligas de Campeones, se podría decir que es el favorito aunque está todo igualado. Pero en una eliminatoria los favoritos no cuentan. Es en los partidos donde debemos ver eso y estamos listos para demostrarlo", comentó en rueda de prensa. Y negó que vayan a centrarse únicamente en frenar al extremo Lamine Yamal, pese a que cree que es un jugador "extraordinario". "¿Un plan contra Lamine Yamal? No, no nos vamos a centrar en un jugador aunque sea extraordinario, porque el Barça es ante todo un colectivo", señaló. Además, reconoció que es un duelo especial por el pasado que comparten ambos clubes, entre partidos y remontadas, traspasos y, ahora, tener a Luis Enrique al frente de los galos. "Estoy de acuerdo con vosotros, porque hay muchos traspasos entre clubes, muchos partidos jugados y todo ello aporta ahora más emoción", aceptó. "Es un partido especial también, porque los dos clubes son de nivel mundial y nadie se quiere perder este partido. Vamos a buscar la victoria para que nuestros aficionados estén orgullosos", apuntó el centrocampista portugués. Cree que, pese al foco mediático, el equipo está "tranquilo". "Sabemos que es un partido difícil y que es un partido que tenemos que ganar. Tenemos que eliminar a un gran equipo, pero estamos tranquilos y tenemos que llegar al partido con mucha serenidad. Así estaremos más cerca de la victoria", argumentó. "Luis Enrique está dando una oportunidad a todos los jugadores. La mentalidad ha cambiado incluso en los entrenamientos, cuando las cosas no van bien, levantamos la cabeza y seguimos adelante", comentó sobre el técnico asturiano. En cuanto a su compañero y capitán Marquinhos, le halagó por ser un "modelo para todos". "Es un capitán que se encarga todos los días de ayudar a los demás, de estar listo para cualquier situación. Es un jugador increíble", comentó.