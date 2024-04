Corretja: "Nadal-Alcaraz sería una combinación explosiva en JJOO París y casi imbatible"

Madrid, 9 abr (EFE).- Alex Corretja, comentarista y extenista profesional que llegó a ser número dos del mundo, declaró que una posible pareja Nadal-Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París de 2024, que se disputan del 26 de julio al 11 de agosto, "sería una combinación explosiva y casi imbatible".

"Sería una combinación explosiva porque con la experiencia de Rafa y la juventud de 'Carlitos' sería casi imbatible, teniendo en cuenta que se juega en tierra, tienen buena mano, saben muy bien cómo moverse, son grandes restadores y de fondo de pista la pegan muy duro los dos", explicó el comentarista a EFE, este martes, en el evento que organizó Rodilla con motivo de su acuerdo de colaboración con el Madrid Mutua Open, al ser la cadena de restauración del mismo desde el año pasado hasta 2028.

El extenista catalán, que definió la posible unión como "histórica" por tener en pista a "dos emblemas", confesó que son dos personas de "lo más carismáticos" que transmiten mucho "al tenis y al mundo del deporte en general".

"La unión sería histórica por tener en pista a dos emblemas. Son dos personas de lo más carismáticos por lo que trasmiten al tenis y al mundo del deporte en general y ojalá se haga realidad", confesó Corretja a EFE en el acto que contó con la presencia de Gerard Tsobanian, presidente y consejero delegado del Mutua Madrid Open y un portavoz de la empresa de restauración.

El extenista, reconoció que "ojalá" Rafael Nadal, que lleva sin competir en un partido oficial desde el pasado 5 de enero en el torneo de Brisbane (Australia) y el pasado jueves renunció a participar en Montecarlo, pueda competir y subrayó que quiere que el balear gane el torneo olímpico porque "sería el colofón espectacular a una carrera inigualable".

"Ojala consiga participar por el público y sobre todo por él que es lo más importante. Me da muchísima pena que no pueda estar compitiendo como a él le gustaría y seguro que es muy duro. Mi deseo es que él ganara el torneo, porque pienso que seria el colofón espectacular a una carrera que sería inigualable", indicó el ganador de las Finales de la ATP en 1998 a EFE que explicó que el físico no le deja reaparecer al campeón de 22 títulos de Grand Slam.

"Su cabeza quiere pero su cuerpo a veces no le deja y eso entiendo que debe ser muy duro para él, pero lo importante es valorar lo que ha hecho durante tantos años. Ojalá que vaya poco a poco y que pueda competir y ahí veremos de qué es capaz, porque si no compite es casi imposible medir dónde esta su nivel", proclamó Corretja que reconoció que Carlos Alcaraz, actual número tres del mundo, "será de los máximos candidatos", pero que es difícil saber "quién es el principal favorito".

"No hay duda de que será de los máximos candidatos, pero hay que ir poco a poco porque los partidos en tierra se hacen muy largos y los torneos se hacen realmente intensos para los jugadores a nivel psicológico y de piernas. A día de hoy, es difícil aventurarse sobre quién es el principal favorito porque quedan unas semanas y hay torneos importantes en medio como Montecarlo o Barcelona y Madrid siempre es especial a nivel de altura, lo que hace que jugadores que a lo mejor en tierra no serían grandes especialistas, las condiciones les ayudan y hace que su juego sea mejor", señaló.