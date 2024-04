Correa denuncia que el "secuestro" de Glas supone "la cereza del pastel" de la "persecución brutal" en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha denunciado este martes que el "secuestro" del exvicepresidente Jorge Glas durante el asalto llevado a cabo la semana pasada por el Ejército contra la Embajada mexicana en la capital, Quito, supone "la cereza del pastel" y ha afirmado que "durante los últimos siete años" ha habido una "persecución brutal" a la oposición en el país sudamericano. "Esto es la cereza del pastel. Si se han atrevido a hacer esto con una Embajada extranjera, imaginen lo que hemos sufrido estos últimos siete años de persecución brutal, destrucción sistemática del orden jurídico y del Estado de Derecho", ha dicho durante una rueda de prensa desde la sede del Parlamento Europeo. Así, ha sostenido que el asalto a la Embajada de México "no tiene precedentes en la historia ecuatoriana y prácticamente en la historia latinoamericana y mundial", al tiempo que ha acusado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de "ordenar una incursión armada, violenta" en la legación diplomática mexicana. Correa, quien ocupó el cargo de presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, ha recalcado que los militares "agredieron al personal diplomático mexicano y secuestraron a su asilado político, Jorge Glas", antes de incidir en que México "sabrá hacer respetar sus derechos". En este sentido, ha recordado que Glas recibió asilo "de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954" y ha explicado que la misma recoge que "no podrá darse asilo" a personas condenadas "por delitos comunes", si bien también recoge que la Embajada será la que decida si da el paso tras analizar el caso. "Ellos juzgarán pues si es persecución política o si hay delitos. ¿Por qué? Porque nadie va a perseguir acusándote de político. Tendrán que calumniar", ha sostenido Correa, quien ha subrayado que "después de estudiar el caso, México dijo sí, Jorge Glas es una persona inocente, un perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen". El expresidente ecuatoriano ha insistido además en que la situación de Glas "preocupa sobremanera" y ha insistido en que "se han roto todos sus Derechos Humanos, está incomunicado, no lo podían ver sus abogados y ni siquiera se sabía con exactitud dónde estaba". GLAS ES TRASLADADO "EN COMA" A UN HOSPITAL En esta línea, ha confirmado que el exvicepresidente sufrió el lunes "un grave problema de salud" que provocó su traslado "en coma" a un hospital. "Tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación con Glas, incluso con su familia y sus abogados", ha apuntado. Glas fue hospitalizado el lunes debido a lo que diversas fuentes citadas por medios ecuatorianos achacan a una sobredosis de medicamentos, si bien las autoridades de Ecuador no han facilitado por ahora una versión oficial del suceso. "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional. Tiene que parar", ha argumentado. "Si eso se atrevieron a hacer con México, imagínense lo que se han atrevido a hacer con nosotros, sus opositores políticos, durante estos siete últimos años de pesadilla", ha dicho, tras recordar que el caso contra Glas en Brasil en el marco de la operación 'Lava Jato' fue finalmente "declarada nula". "Hago una petición a Europa y al mundo para que ejerzan las presiones políticas y judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con un simple llamado de atención", ha dicho. "Tengan claro que ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie", ha argüido. Así, ha incidido en que el asalto fue llevado a cabo, "según sus voceros", en referencia a portavoces de Noboa, porque "pensaba que le iba a dar popularidad para una consulta popular el 21 de abril". "Es decir, por fines electoralistas vulnera una legación diplomática y secuestra a un asilado", ha lamentado. "Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios estarán en peligro", ha sostenido Correa, quien ha mostrado su preocupación por la "terrible situación" derivada de las órdenes de Noboa, que ha generado "daños irreparables, al menos en el medio plazo". UNA "HERIDA" QUE "DURARÁ DÉCADAS" "Esto durará décadas, esta herida, el desprestigio de Ecuador", ha resaltado. "El primer paso para empezar a reparar es dar el salvoconducto a Jorge Glas como asilado mexicano para que pueda ir a México y esté en seguridad", ha enumerado, antes de reiterar que la vida del exvicepresidente "está en riesgo". Correa ha recordado que Glas "está en una prisión de alta seguridad". "Ni a un narcotraficante le hacen eso. De hecho, todos los narcotraficantes se les han escapado porque no han tenido ninguna vigilancia", ha reseñado, ante la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador desde hace meses. De esta forma, ha argumentado que las autoridades ecuatorianas "creen que van a quedar en impunidad" y ha pedido a la comunidad internacional "no sentar precedente". "Es hasta tonto lo que han hecho. Mañana hay una incursión (...) en cualquiera de nuestras embajadas alrededor del mundo y ¿qué podemos reclamar? Es hasta torpe", ha lamentado. Correa ha recalcado además que el asalto a la Embajada "es un 'casus belli'" y ha trazado un paralelismo con una situación hipotética en la que esta acción hubiera sido llevada a cabo contra la legación estadounidense. "Ya estaríamos invadidos, y con justa razón. Es causa de guerra", ha recalcado. En este sentido, ha rechazado las acusaciones contra él por supuestamente abogar por un conflicto con Ecuador. "Es lo que tenemos siempre. Le dan la vuelta a todo. El culpable soy yo por denunciar al mundo lo que ellos están haciendo, no ellos, que han violado a una delegación extranjera de un país amigo (...) y han secuestrado a un asilado". NOBOA "SEGUIRÁ CON SU LOCURA" SI HAY IMPUNIDAD Por ello, ha abundado en que Noboa "quedará en impunidad y seguirá con su locura" si la comunidad internacional no da una respuesta firme, incluida la llamada a consultas de embajadores, antes de pedir "recordar lo que pasó con (Adolf) Hitler" antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. "Se discutía ¿lo sancionamos, no lo sancionamos? ¿se rompen después relaciones? Y miren a dónde acabaron. Claro, este no es un peligro para la paz mundial, pero sí para la paz regional", ha reseñado durante la rueda de prensa junto al eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda. Correa ha reclamado además "conocer la psicología" de Noboa, al que ha descrito como "un niño rico que nació en una cuna de oro y ha crecido en una burbuja, alejado de la realidad". "Cree que todo lo puede comprar con millones, cree que el país es una hacienda bananera", ha explicado. "Si no hay respuesta fuerte de la comunidad internacional, no va a parar", ha reiterado, antes de resaltar que Noboa llegó al cargo "de casualidad" tras el asesinato de un candidato (a la Presidencia, Fernando Villavicencio)" a pocos días de las elecciones presidenciales de 2023. Así, ha recordado que las autoridades "culparon" al partido de Correa de estar detrás del asesinato. "Ahora se conoce que siempre supieron quiénes eran los responsables y permitieron que nos culpen para hacernos perder las elecciones", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que Noboa "no está preparado" y que es "narcisista, egocéntrico, caprichoso y soberbio". "Hay que analizar la psicología del personaje y entender que si no hay respuestas fuertes este tipo puede causar un daño mucho mayor todavía", ha dicho Correa, quien ha abogado incluso por "acciones jurídicas", incluido un caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por el "secuestro" de Glas durante el citado asalto a la Embajada mexicana.