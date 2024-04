Riquelme: "Tenemos una baza muy buena con nuestra gente y confiamos plenamente en ellos"

Javier Peña Atienza

Madrid, 8 abr (EFE).- A sus 24 años, Rodrigo Riquelme (Madrid, 2003) vive su primera temporada en el primer equipo del Atlético de Madrid y el miércoles disputará los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, un partido clave en el que confía en el empuje del Metropolitano para decantar la eliminatoria.

Tras tres cesiones consecutivas en Bournemouth inglés, Mirandés y Girona, respectivamente, donde se curtió como futbolista, el madrileño ha podido cumplir su sueño de vestir la camiseta del club rojiblanco, consolidarse a las órdenes del 'Cholo' Simeone.

El futbolista español, en una entrevista con EFE, habla de la importancia de la afición en el partido de ida en el Cívitas Metropolitano, de la posibilidad de levantar la primera Liga de Campeones de la historia del club y de sus sensaciones para el tramo final de la temporada con el objetivo de acabar entre los cuatro primeros.

Pregunta: ¿Cómo ve la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund?

Respuesta: La veo difícil, pero confiamos en nosotros y en que el primer partido nuestra gente nos apoye y podamos llevarnos la victoria.

P: ¿Cuál cree que va a ser la clave de la eliminatoria para poder clasificaros para la siguiente ronda?

R: Nosotros tenemos una baza a favor muy buena que es nuestra gente y confiamos plenamente en ellos, porque sabemos que siempre están a la altura.

P: ¿Cree que jugar la ida en casa es una desventaja?

R: No tratamos de pensar en eso. Nosotros nos centramos en que nos ha tocado el primer partido en casa y vamos a intentar sacar un resultado positivo para el partido de vuelta.

P: ¿Qué cree que les está fallando en los partidos a domicilio para no conseguir los resultados esperados?

R: La verdad que no lo sé. Es una tónica que se repite durante todo el año, pero creo que la victoria contra el Villarreal nos va a dar un plus de confianza.

P: En caso de clasificarse para las semifinales ¿Tiene algún rival favorito?

R: Nosotros vamos a pensar en el partido de ida, luego en el Girona, y después en el partido de vuelta y luego ya veremos.

P: ¿Puede ser la temporada en la que el Atlético de Madrid gane su primera Liga de Campeones?

R: Hombre claro. Nosotros la queremos y vamos a ir a muerte a por todas.

P: Después de fallar la ocasión en el último minuto del partido frente al Inter de Milán demostró una gran madurez al tirar el penalti, ¿Qué pensamiento le vino en el momento del lanzamiento?

R: Yo creo que hasta fue positivo fallarla, porque hizo que a la hora de chutar el penalti no estuviera nada nervioso. Sabía lo que quería hacer y ejecute y me salió bien.

P: En caso de que la eliminatoria frente al Borussia Dortmund se decidiera en penaltis, ¿Lo tiraría?

R: Yo sí me dan la orden que lo tengo que tirar, lo tiro.

P: En una semana tienen la eliminatoria de cuartos y un partido importantísimo frente al Girona ¿Cómo ve al equipo para afrontar 3 partidos de gran importancia en sólo ocho días?

R: Bien, con muchas ganas. El equipo está bien, descansando y entrenando muy bien y, como dice el míster, necesitamos de todos y estamos preparados.

P: ¿Cómo hace el jugador para recuperar y estar al 100% los tres partidos sabiendo la carga que eso provoca?

R: Al final uno se acostumbra. Aquí hay gente con mucho bagaje en todas las competiciones. Con los readaptadores, fisioterapeutas y luego cada uno en su casa alimentándose bien es más o menos la base para llegar bien.

P: En la Liga, tienen una renta de dos puntos con respecto al Athletic Club ¿El objetivo principal es quedar entre los cuatro primeros para clasificarse a la siguiente edición de la Liga de Campeones?

R: Sí, por supuesto

P: ¿Qué les pide el 'Cholo' Simeone en esta recta final de temporada?

R: Nos pide que estemos limpios de cabeza, que a nivel mental descansemos y que nos cuidemos, porque es un tramo muy importante de la temporada. Como he dicho antes, necesita de todos y todos tenemos que estar 100% y mentalizados.

P: ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de Simeone?

R: Yo ya tenía la suerte de conocerlo de muchas pretemporadas y de haber tratado muchas cosas con él. No me sorprendió nada en sí, pero destacaría lo exigente que es en cada ejercicio y en cada acción, y eso es lo que marca la diferencia.

P: ¿Qué valoración hace de su temporada en el primer equipo?

R: Bien, creo que por supuesto soy consciente de que puedo y tengo que dar más, pero para ser la primera temporada no está mal. Soy autoexigente y no me conformo con lo que estoy haciendo, sino que quiero más.

P: ¿Cómo ha sido su adaptación a su nueva posición de carrilero?

R: Yo siempre he dicho que para mí la posición no va a ser un problema, que yo estoy aquí para ayudar en lo que se me necesite, como si me tengo que poner de portero. No hace falta darle muchas más vueltas, porque yo siempre en la posición que me pongan lo intento hacer lo mejor posible.

P: En muchas ocasiones le ha tocado salir del banquillo en el descanso o ser cambiado en el entretiempo ¿Cómo se gestiona a nivel mental?

R: Igual que cuando te cambian en el sesenta o no te cambian directamente. Si entras en el 45 tienes que estar preparado y si no corregir errores que has podido tener para no volver a cometerlos.

P: Esta temporada tiene una competencia dura con Samuel Lino al luchar los dos por un puesto en el once ¿Cómo es su relación?

R: Muy buena. Yo con Samu tengo muy buena química y más cuando los dos partidos que hemos jugado juntos nos buscamos mucho y nos asociamos bastante bien. Fuera del campo es un chico genial y me llevo muy bien con él. EFE

