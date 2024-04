Recientes reducciones de aerosoles agravan el calentamiento gobal

Recientes reducciones en las emisiones de partículas diminutas, la principal causa de contaminación del aire a nivel mundial, han provocado más calor en el sistema climático de la Tierra. Así lo muestra un nuevo estudio internacional dirigido por CICERO (Centre for International Climate and Environmental Research) y publicado en Communications Earth & Environment. Las mediciones satelitales muestran claramente que entra más calor procedente del Sol a la atmósfera terrestre en comparación con la cantidad de energía terrestre que escapa al espacio. Este llamado desequilibrio energético de la Tierra conduce a la acumulación de calor y al calentamiento de la superficie terrestre. Es bien sabido que las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero provocadas por el hombre han sido la principal causa del calentamiento global en las últimas décadas, y que las emisiones de partículas han enmascarado parte de este calentamiento. La mayoría de las partículas, especialmente las de sulfato, reflejan la luz solar y, por tanto, actúan para enfriar el planeta. Sin embargo, en las últimas dos décadas, este efecto de enfriamiento se ha revertido y ahora contribuye al calentamiento debido a las amplias medidas para mejorar la calidad del aire en muchas regiones del mundo. En el estudio, los investigadores realizaron simulaciones utilizando modelos climáticos globales de última generación y compararon sus resultados con mediciones satelitales de la tendencia del desequilibrio energético de la Tierra durante el período 2001-2019. Los autores descubrieron que era necesario tener en cuenta las recientes reducciones en las emisiones de partículas provocadas por el hombre para que los modelos coincidieran razonablemente con las mediciones satelitales (ver figura arriba; línea negra versus naranja). Cuando los autores supusieron que las emisiones de partículas no cambiaron durante el período (línea verde), el calentamiento simulado de la Tierra se redujo considerablemente. "Nuestro estudio hace un uso novedoso de modelos y observaciones para explicar por qué el desequilibrio energético de la Tierra está aumentando tanto. Esto es de suma importancia porque ha habido mucho debate sobre qué está causando la duplicación observada del desequilibrio, que es lo que impulsa el desequilibrio global. calentamiento, aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, derretimiento de la nieve y el hielo y otros aspectos del cambio climático", explica en un comunicado el investigador principal del Centro CICERO para la Investigación Climática Internacional, Oivind Hodnebrog, autor principal del estudio. "Nuestro estudio subraya la importancia de tener mediciones satelitales continuas del presupuesto energético de la Tierra", dice el tecnólogo senior de la NASA, Norman Loeb, coautor del estudio. La contaminación del aire es un problema de salud importante que causa millones de muertes en todo el mundo, y es importante limpiar el aire. Sin embargo, las mejoras en la calidad del aire tienen un costo. Al eliminar las emisiones de partículas reflectantes, las partículas y su efecto refrescante desaparecen en el orden de días. Sin embargo, en el caso del CO2 y otros gases de efecto invernadero de larga vida, los gases que calientan permanecen en la atmósfera durante siglos después de su emisión. Otro coautor del estudio, el director de investigación Gunnar Myhre de CICERO, dice que "el efecto de calentamiento adicional que proviene de la eliminación de partículas refrigerantes es algo que los investigadores habían anticipado que sucedería durante mucho tiempo, y no es una sorpresa que "Tiene sentido, pero ahora tenemos la evidencia. Además, el fuerte impacto que las reducciones de emisiones de partículas tuvieron al aumentar el desequilibrio energético de la Tierra en las últimas dos décadas fue una revelación". Hodnebrog dice: "Las continuas reducciones de las emisiones de partículas pueden conducir a un calentamiento acelerado de la temperatura de la superficie ya en esta década".