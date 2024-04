Precios al consumidor en Chile suben menos que lo proyectado para marzo

(Bloomberg) -- Los precios al consumidor de Chile aumentaron menos de lo esperado en marzo, lo que brindó cierto respiro al banco central. La autoridad monetaria había advertido que la inflación tardaría más en desacelerarse hasta alcanzar su meta.

Los precios subieron un 0,4% respecto de febrero, por debajo de todas las previsiones de una encuesta de Bloomberg, cuya estimación mediana era de un aumento del 0,6%. La inflación anual disminuyó hasta el 3,7% en la serie encadenada, informó el lunes el instituto nacional de estadística.

El Banco Central de Chile desaceleró su ritmo de recortes de tasa de interés la semana pasada y también elevó sus estimaciones de inflación y crecimiento económico para este año. Los aumentos locales del costo de vida se han visto presionados por una divisa más débil, lo que encarece las importaciones. La postura cautelosa del Consejo del banco central, junto con las señales de que la Reserva Federal podría retrasar aún más el inicio de sus propias reducciones de los costos de endeudamiento, llevaron a los analistas a apostar por un ciclo de flexibilización interna más superficial.

“Este es un informe de inflación benigno, que destaca que las presiones subyacentes sobre los precios están bajo control”, escribió Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, en una nota. “Esperamos que la tasa de inflación general continúe disminuyendo marginalmente durante los próximos meses, a medida que las presiones sobre la moneda disminuyan y la actividad económica siga siendo relativamente modesta”.

Lo que dice Bloomberg Economics

“Los datos de inflación de marzo en Chile muestran un aumento de la presión al alza de los precios de la energía y una disminución de la presión a la baja de los bienes básicos comercializables. Los resultados coinciden con las previsiones del banco central de que la inflación general y la subyacente se mantengan este año por encima del punto medio de la meta del 3% +/- 1 punto porcentual. Respaldan el menor recorte de las tasas de interés de la semana pasada y las perspectivas menos dovish de los responsables políticos”.

—Felipe Hernández, economista para América Latina

La inflación terminaría este año en el 3,8%, por encima de la previsión anterior del 2,9% y también de la meta del 3%, escribieron los banqueros centrales en su informe de política monetaria publicado al día siguiente de la decisión de tasas. Los precios internos se han visto presionados tanto por la depreciación del peso como por los aumentos de los costos globales, dijeron.

