La OTAN reconoce que la adhesión de Bosnia "no será mañana" pero ayuda a estabilizar y avanzar en senda europea

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este lunes que la adhesión de Bosnia y Herzegovina al bloque militar no es algo "que vaya a ocurrir mañana", asegurando que tienen que darse una serie de reformas que, en todo caso, ayudan a estabilizar al país y a que avance en senda a la Unión Europea. En rueda de prensa desde Bruselas, el jefe político de la OTAN ha elogiado los pasos de Sarajevo hacia la adhesión comunitaria, después de serle reconocido el estatus de candidato y acordar los líderes de los 27 la apertura de negociaciones cuando se produzcan las reformas necesarias. En todo caso, Stoltenberg ha sido realista al señalar que la entrada de Bosnia en las instituciones euroatlánticas llegará cuando se logren las reformas institucionales y para reforzar la naturaleza multiétnica del Ejército. De esta forma ha insistido en que estos pasos son buenos para el país, independientemente de su entrada a la OTAN. "Creo que tenemos que darnos cuenta de que, aunque quizá la adhesión no sea algo que vaya a ocurrir mañana. Los esfuerzos para avanzar hacia la adhesión fortalecerán a Bosnia y Herzegovina, estabilizarán el país y también ayudarán a hacer realidad la adhesión a la UE", ha apuntado junto al presidente bosnio, Denis Becirovic. Igualmente, Stoltenberg ha subrayado que la futura incorporación en la OTAN debe ser "querida por el pueblo y las autoridades políticas de Bosnia". "Eso no lo decido yo, lo decide Bosnia y Herzegovina", ha afirmado. Con todo, el ex primer ministro noruego ha recalcado que la división política y étnica en el país balcánico siguen generando una "profunda preocupación". Así ha tachado de "imprudente y peligrosa" la dinámica "secesionista" y "la retórica divisiva", asegurando que pone en jaque los avances del país. "Todos los líderes políticos deben trabajar juntos para preservar la unidad y salvaguardar las instituciones nacionales", ha declarado, en un mensaje que reitera la alarma en la organización atlántica sobre las tensiones al alza en Bosnia con la influencia rusa sobre la separatista República de Sprska como telón de fondo.