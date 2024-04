La declaración vaticana sobre bendición a homosexuales registra más de 7.000 millones de visualizaciones

La declaración 'Fiducia supplicans', sobre el sentido pastoral de las bendiciones', que aprueba la bendición a parejas homosexuales, siempre y cuando no se asemeje al rito del matrimonio, ha recibido desde el pasado 18 de diciembre más de 7.000 millones de visualizaciones en Internet. Así lo ha revelado este lunes el prefecto para el Dicaterio de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, durante la presentación de otro documento, la Declaración 'Dignitas infinita', sobre la dignidad humana. El cardenal argentino ha deseado que el nuevo documento de 68 puntos, cuya publicación ha sido aprobada por el Papa, tenga "tanta relevancia" como el anterior documento con el que la Iglesia estableció que es posible impartir informalmente la bendición a parejas casadas civilmente o a parejas de personas homosexuales, siempre que no se confunda con una boda. Esta declaración ha generado reacciones diversas, tanto a favor como en contra dentro de la Iglesia Católica. Así, obispos europeos, como los franceses, portugueses o españoles, han expresado su plena comunión con el Papa ante esta declaración. Sin embargo, los obispos africanos advirtieron en una carta que no pueden bendecir a los homosexuales sin "exponerse al escándalo".