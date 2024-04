Hamás niega que las conversaciones indirectas con Israel en Egipto hayan derivado en progresos

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha negado que las últimas conversaciones indirectas con Israel hayan derivado en progresos para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, después de que la delegación abandonara el domingo la capital de Egipto, El Cairo, para un proceso de consultas con la cúpula del grupo islamista. Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han resaltado que la delegación israelí no ha dado una respuesta positiva a ninguna de las peticiones del grupo, entre las que destacan un alto el fuego permanente, la retirada de tropas israelíes de Gaza y el derecho al retorno de los desplazados por la ofensiva. Asimismo, fuentes oficiales israelíes citadas por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth' han subrayado que "aún no se ve un acuerdo en el horizonte" y que "la distancia (entre las partes) sigue siendo enorme". "No ha habido ningún avance drástico hasta ahora", han recalcado. Las reacciones por parte de Hamás e Israel han llegado horas después de que un funcionario egipcio de alto rango trasladara a la cadena de televisión Al Qahera que los negociadores habían abandonado El Cairo tras lograr "progresos importantes" en la última ronda de contactos. "La ronda de negociaciones en El Cairo presenció progresos importantes a la hora de acercar los puntos de vista", dijo, antes de abundar en que "hay progresos en las discusiones y acuerdos sobre los ejes básicos". "Las consultas continuarán durante las próximas 48 horas", apostilló. La delegación de Hamás trasladó de nuevo el domingo al jefe de los servicios de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, sus demandas para lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, que previamente han sido calificadas de "exageradas" por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Hamás ha afirmado su (...) voluntad de alcanzar un acuerdo que logre el cese completo de la agresión, la retirada de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza, el libre retorno de los desplazados a sus lugares de residencia, el alivio para nuestro pueblo y el comienzo de la reconstrucción de lo que la ocupación ha destruido", reza un comunicado del grupo. Además, la delegación ha pedido finalizar el acuerdo de intercambio de presos palestinos a cambio del más de un centenar de rehenes que siguen retenidos por Hamás en la Franja tras los ataques del pasado 7 de octubre, según ha recogido la agencia palestina de noticias Maan. Por último, el grupo también ha expresado que se debe lograr el establecimiento de un Estado palestino "completamente soberano" y con capital en Jerusalén Este. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, ha informado de la muerte de más de 33.100 palestinos, a los que se suman más de 450 por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.