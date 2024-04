Gabriel Jesús: "El Bayern sigue siendo el Bayern"

Londres, 8 abr (EFE).- Gabriel Jesús, delantero del Arsenal, afirmó que el Bayern "sigue siendo el Bayern", pese a su reciente racha de malos resultados que prácticamente le ha costado la Bundesliga en favor del Bayer Leverkusen.

"Creo que ningún equipo en el mundo es perfecto, pero todo el mundo conoce la historia del Bayern, la cantidad de títulos, Ligas de Campeones y Bundesligas, que han conseguido", dijo el brasileño este lunes en rueda de prensa.

"Todos el mundo sabe de la calidad de este club, de los jugadores que tiene y que no importa si su último partido o sus últimos dos o tres partidos no han sido buenos, siguen siendo el Bayern y pueden hacernos daño. Eso es lo que tenemos que tener en mente, no importa si han perdido, sigue siendo el Bayern", insistió.

El duelo de este martes significará la vuelta de Harry Kane a Londres después de su fichaje por el Bayern.

"Para mí, personalmente, es el mejor delantero del mundo. Es bueno jugar contra esta clase de futbolista. Obviamente queremos que no participe mucho e intentar ganar el partido, pero no va solo sobre Harry Kane, tienen a otros jugadores como mi viejo amigo Sané, Musiala, Coman, Mukler, Gnabry...", destacó.

El Arsenal es líder de la Premier League con los mismos puntos que el Liverpool y en la 'Champions' disputa sus primeros cuartos de final en catorce años.

"Esta es la mejor parte de la temporada, seguir vivos en la 'Champions' y luchar por la Premier. Ahora son los partidos decisivos, el momento en el que importan los detalles. Todo el mundo está disponible y espero que todo el mundo pueda aportar para ayudar al equipo", manifestó el delantero brasileño. EFE

