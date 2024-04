Feliciano López: "Rafa Nadal está mejorando y evolucionando de su lesión"

El extenista y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ha comentado este lunes que hasta donde él sabe el tenista español Rafa Nadal está "mejorando y evolucionando" de su lesión, por lo que espera que "se recupere cuanto antes" para que pueda despedirse "de la mejor manera que es jugando" en, entre otros, el torneo madrileño. "Lo único que quiero es que se recupere cuanto antes y que pueda despedirse del tenis de la mejor manera que es jugando. Sería muy triste para todos los aficionados al tenis que Rafa no pudiera retirarse del tenis como se merece. Después de lo que le pasó a Federer sería muy triste que Rafa tuviera que pasar por eso también. Hasta donde sé, está mejorando y está evolucionando su lesión, por lo que tengo muchas esperanzas de que pueda estar aquí", afirmó Feliciano López sobre la posibilidad de que Nadal pueda jugar el Mutua Madrid Open. Sobre Carlos Alcaraz dijo que le "encanta jugar en Madrid", un torneo que ya ha ganado dos veces y que es "uno de los mejores jugadores del mundo". "Como español, tener la suerte de tener un torneo en España y con Alcaraz participando es un motivo de satisfacción, y como organización solo puedo desear que esté sano y venga a competir en sus mejores condiciones", añadió. El director del Mutua Madrid Open tiene claro cual sería su final soñada para la edición de este año. "Me gustaría, si puedo elegir, que la final fuera un Alcaraz-Nadal obviamente, pero estamos todavía lejos de eso, así que vamos a ir poco a poco", matizó. "Siempre hay nervios. Somos los más afortunados, junto a los Grand Slam, porque los mejores jugadores del mundo tienen la obligación de jugar los Master 1.000 y eso es una ventaja increíble como torneo. Pero luego pueden surgir mil cosas como son las lesiones, y cuando es un jugador importante siempre es una pequeña decepción", confesó respecto a la posibilidad de que haya bajas importantes en los cuadros del torneo. En cuanto al margen de mejora del torneo, Feliciano López cree que todos los pasos que se tenían que dar "se han conseguido". "Estamos en un torneo de dos semanas y que no ha parado de crecer, aunque siempre hay ganas de seguir mejorando y seguir haciendo cosas para que el torneo siga ocupando ese lugar tan importante", completó. El extenista también destacó el hecho de que la organización del torneo haya podido instalar una pista de tenis en la icónica Plaza Mayor. "Este año hemos subido un peldaño más después de Colón el año pasado. La Plaza Mayor es un sitio un poco más especial, está lleno de turistas siempre. Es una imagen bonita para el torneo y una oportunidad para todo el mundo de poder jugar en una pista que es una réplica de la que tenemos en la Caja Mágica", señaló. Por último, valoró la afición que tienen los ciudadanos de la capital española por el tenis en la actualidad. "El tenis ha estado de moda siempre en Madrid. Es una ciudad donde han surgido siempre grandes tenistas, y el torneo contribuye a esto", concluyó.