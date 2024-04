El Ejército de Israel retira a su fuerza ofensiva terrestre del sur de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado la retirada de su 98ª División del sur de Gaza, la encargada de avance terrestre por frente meridional del enclave, después de cuatro meses de combates contra las milicias palestinas concentrados en la localidad de Jan Yunis. La retirada se ha producido a lo largo de la pasada noche, según ha hecho saber la radio del Ejército israelí en un avance confirmado después de manera oficial en un comunicado. "La división abandonó la Franja de Gaza para recuperarse y prepararse para futuras operaciones", según la nota militar antes de matizar, no obstante, que "un número significativo de tropas seguirá operando en la Franja de Gaza para mantener la libertad de acción de las FDI y su capacidad para llevar a cabo operaciones precisas basadas en datos de inteligencia". Según fuentes militares al 'Times of Israel', el Ejército israelí prefiere, a partir de ahora, apostar por incursiones puntuales como la operación contra el hospital de Al Shifa, donde según Israel estaban ocultos varios altos cargos operativos de Hamás. Además, las mismas fuentes perciben que la operación en Jan Yunis "ya ha consumado su potencial" tras la eliminación de la brigada local de Hamás y la destrucción de 30 kilómetros de túneles. En última instancia, las tropas regresarán para realizar incursiones basadas en nueva información de inteligencia, similar a cómo se están llevando a cabo las operaciones en el norte de Gaza, según las FDI. La 98ª División estaba formada por fuerzas de paracaidistas (tanto del ejército permanente como de las reservas), así como por la Brigada de Comando y un regimiento de artillería de élite. Ahora mismo solo permanece operativa la brigada Nahal, con la misión de asegurar el llamado corredor de Netzarim, que cruza Gaza desde el kibutz de Beri, en el sur de Israel y frontera con el enclave, hasta la costa gazatí, y que Israel emplea para sus operaciones en el norte y en el centro de la Franja. La brigada también ejercerá de tapón para impedir que los gazatíes desplazados por la fuerza acaben regresando al norte de Gaza. El propio ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha atribuido esta retirada a la preparación de futuras operaciones, incluida Rafá. "Las fuerzas están saliendo y preparando sus próximas misiones. Hemos visto ejemplos parecidos en la operación de Al Shifa y también para la próxima misión en la zona de Rafá", ha indicado, según un comunciado del Ministerio de Defensa. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, ha confirmado que "la guerra en Gaza continúa". "Estamos lejos de parar. Hay altos cargos de Hamás ocultos aún. Llegaremos a ellos antes o después. No vamos a dejar ninguna brigada de Hamás activa en ninguna parte de la Franja. Tenemos planes y actuaremos cuando decidamos hacerlo", ha explicado. Poco después del anuncio de la retirada, el Ejército israelí ha informado del lanzamiento de cinco cohetes procedentes precisamente de Jan Yunis en dirección a la frontera israelí. Según los militares, un número todavía indeterminado de estos cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. De todas formas, el Ejército no tiene constancia de víctimas o daños materiales. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha estimado que la retirada obedece a motivos físicos de cansancio por la larga duración de los combates en Jan Yunis. "Creo que llevaban cuatro meses en el terreno, y lo que nos han contado es que estaban cansados y necesitaban descansar", ha indicado Kirby a la cadena ABC. "Ahora bien, es difícil saber ahora mismo qué conclusiones adicionales podemos sacar de esto", ha añadido Kirby sobre la retirada parcial de las fuerzas israelíes.