Debate presidencial en México: muchos ataques y pocas propuestas

(Bloomberg) -- Los candidatos presidenciales de México intercambiaron ataques e intentaron desacreditarse mutuamente en el primer debate de la carrera presidencial de 2024. Sin embargo, no profundizaron en los detalles de las propuestas para abordar la corrupción, la educación y la salud.

El debate, el primero de tres antes de las elecciones del 2 de junio, enfrentó a la candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, contra su principal contendora, Xóchitl Gálvez, y al candidato de un tercer partido, Jorge Álvarez Maynez. Todos los candidatos pasaron gran parte del tiempo buscando la forma de ilustrar los escándalos de supuesta corrupción o mala gestión de sus oponentes.

Entre insultos, los candidatos coincidieron ampliamente en la necesidad de invertir más en la educación infantil, el apoyo a las mujeres, la digitalización de la burocracia y las necesidades de atención de salud. El debate fue una oportunidad para que los candidatos de la oposición intentaran socavar el liderazgo de la exalcaldesa de Ciudad México.

Sheinbaum, una oradora más parca que López Obrador, logró mantenerse firme. Reiteró propuestas de mejoras a pensiones y salarios, pilares clásicos de la plataforma de AMLO, como se conoce al presidente.

Gisela Rubac, directora de Consultores y Marketing Político, dijo en un programa de televisión después del enfrentamiento que no creo que haya un ganador en este debate; sino que cada candidata habló a su público, mientras que el candidato masculino tuvo dificultades para subir al ring”.

México realizará dos debates más programados para el 28 de abril y el 19 de mayo.

Nota Original: Mexico Candidates Squabble in First Debate Light on Proposals

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.