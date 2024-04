Al menos 50.000 manifestantes piden la liberación de los rehenes en una manifestación en Jerusalén

Al menos 50.000 personas se han manifestado este domingo en Jerusalén frente a la Knesset o Parlamento israelí coincidiendo con los seis meses desde el ataque de las milicias palestinas gazatíes contra el sur de Israel en el que fueron secuestrados los aproximadamente 133 rehenes que se cree siguen en el enclave palestino. "Cómo es posible que después de seis meses (el Gobierno) no os haya traído de vuelta", se ha preguntado Hagit Chen, madre del rehén asesinado Itay Chen, desde el escenario levantado para la protesta, informa el diario 'The Times of Israel'. La manifestación ha sido convocada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que pide al Gobierno, en particular al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que llega a un acuerdo para la liberación de rehenes. Su única mención a Netanyahu ha sido respondido con intensos abucheos por la multitud. Las concentraciones se han repetido en varias ciudades del mundo como Nueva York, donde miles de personas se han manifestado frente a la sede de la ONU en Manhattan. También ha habido concentraciones en Toronto --con contramanifestación propalestina-- o en ciudades europeas como Bruselas, Londres, Ámsterdam o París. En la capital francesa los asistentes se han concentrado en Trocadero, junto a la Torre Eiffel, ondeando banderas israelíes y mostrando pancartas con imágenes de los secuestrados.