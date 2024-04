Además de romper relaciones diplomáticas, ahora México denuncia a Ecuador ante ONU

(Bloomberg) -- México presentará una denuncia formal contra Ecuador ante las Naciones Unidas en medio de un creciente conflicto en la relaciones después de que la policía ecuatoriana irrumpiera en la embajada de México en Ecuador para arrestar a un renombrado político que había solicitado asilo.

Luego de que el personal diplomático de México en Ecuador regresara el domingo al país, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que el Gobierno de Ecuador había violado acuerdos internacionales al allanar la embajada en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Bárcena señaló en una conferencia de prensa realizada en el aeropuerto internacional de Ciudad de México que el ingreso fue por la fuerza, con mucha violencia y sin autorización, en un hecho inédito en la historia de México”.

México presentará una denuncia ante la Asamblea General de la ONU y ante la Corte Internacional de Justicia, dijo Bárcena. El país ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador y, además de llamar a su personal diplomático, también detendrá las conversaciones comerciales. Además, las autoridades reconsiderarán un programa que proporciona un estipendio para que los ecuatorianos en México regresen a sus hogares como parte de un plan de empleo para reducir la migración en América Latina antes de las elecciones que se realizarán este año tanto en México como Estados Unidos.

México acusó a Ecuador de violar la Convención de Viena, que prohíbe la entrada sin permiso a un espacio diplomático en otro país. Las autoridades judiciales ecuatorianas habían emitido una orden de arresto contra Glas, quien buscó refugio en la embajada de México, donde le concedieron asilo político.

La oficina presidencial de Ecuador acusó a México de otorgar asilo en “contra del marco legal convencional” y de abusar de los privilegios de una misión diplomática.

Gobiernos como Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Honduras denunciaron la irrupción de la embajada, mientras que el Gobierno de Nicaragua acusó a Ecuador de “barbarie política neofascista” y dijo que también está cortando relaciones diplomáticas.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que “se toma muy en serio las obligaciones de los países anfitriones según el derecho internacional” de respetar las misiones diplomáticas y pidió a los dos países que resuelvan sus diferencias.

