Sainz: Tres podios en tres carreras; la gente sabe que estoy disponible y que voy rápido

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyó tercero el Gran Premio de Japón, el cuarto del Mundial de F1, declaró este domingo en el circuito de Suzuka que está "muy contento" tras lograr su vigésimo primer podio en la categoría reina, el tercero del año, en una "buena carrera" que fue "complicada a causa de la degradación" de los neumáticos, al tiempo que incidió en que "la gente sabe" que está "disponible" y que va "rápido".

Sainz, de 29 años, no recibió oferta de renovación de Ferrari, escudería en la que el año próximo lo sustituirá el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y aún no se sabe en qué equipo correrá en 2025. "Ahora tocará tomar decisiones importantes. A ver qué opciones hay. Y la gente ya sabe que disponible estoy; y que rápido voy", se reivindicó el muy revalorizado piloto español, que también señaló que, por otro lado, "es una pena" tener que abandonar la escudería más laureada de la historia.

"Estoy muy contento, ha sido una buena carrera; muy dura a causa de la degradación de los neumáticos", comentó, nada más bajarse del coche, Sainz, que confirmó su cuarto puesto en el Mundial, ahora con 55 puntos, 22 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que reforzó su liderato con una nueva victoria, la tercera seguida en Japón.

"Afortunadamente, luego vinieron las nubes y la degradación bajó. Pero tuve que adelantar muchos coches, algo que es muy complicado aquí, en Suzuka", comentó el talentoso piloto madrileño, que venía de lograr una victoria épica en Australia -apenas dos semanas después de haber sido operado de urgencia de una apendicitis, lo que motivó su ausencia en el Gran Premio de Arabia Saudí- y que, en un sensacional arranque de temporada, ha subido al podio en las tres carreras que disputó este curso.

"Fue difícil adelantar a los Mercedes en la segunda tanda, y tampoco fue fácil pasar a Lando (Norris, de McLaren, que acabó cuarto) y a Charles (Leclerc, su compañero monegasco, que fue quinto), pero afortunadamente pude empujar a tope hasta el podio", explicó Sainz, que también había acabado tercero la primera carrera del año, en Baréin.

"Estoy muy contento, sí, con estos tres podios en mis primeras tres carreras del año", comentó después, al canal de televisión Dazn, el hijo del doble campeón mundial de rallys español -y cuádruple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

"Fue una carrera muy estratégica, con una pista que ha cambiado mucho durante la carrera. Han llegado las nubes y de repente la degradación (de los neumáticos) ha empezado a bajar mucho. Y del primer 'stint' (la primera tanda) al último la pista era completamente distinta; y había que ir adaptándose. Y bueno, con buenos adelantamientos, buenas salidas y una carrera luchada he logrado un podio que es el tercero consecutivo. Que sabe muy bien", explicó Sainz este domingo en Japón.

"El ritmo de carrera fue un poco como el de Baréin. De haber salido más adelante, hubiésemos estado ahí, ahí, con 'Checo' (Pérez, mexicano de Red Bull, que acabó segundo). Creo que Max (Verstappen) tenía un puntito más. Pero es una buena señal", afirmó.

"Estar más cerca en carrera que en 'cuali' es lo contrario de lo que sucedía el año pasado. Y eso lo prefiero. Prefiero un coche que vaya mejor en carrera que en 'cuali'. Así que era el objetivo también este año, demuestra que estamos mejorando en todos los aspectos", dijo.

"Y ahora a mejorar este coche, porque está claro que hay circuitos como Suzuka en los que no podemos ganar. Pero luego llegan otros, como Australia, en los que, a lo mejor sí", opinó Sainz tras su brillante puesta en escena en Japón, que lo revaloriza aún más con miras a la próxima temporada, en la que aún se desconoce cuál será su destino.

"Se puede mirar de dos maneras esta situación. Por un lado, es una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos yendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros y de mecánicos, que estamos haciendo un trabajo que creo que no se puede pedir más. Da un poco de rabia tener que irse el año que viene. Pero, por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo a, como espero, poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años", apuntó.

"Así que, nada, ahora tocará tomar decisiones importantes. A ver qué opciones hay. Y la gente ya sabe que disponible, estoy; y que rápido, voy. A si que, ver qué pasa", comentó, entre risas, Sainz.