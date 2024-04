Juan Ortega protagoniza la jornada de puertas abiertas de la Real Maestranza de Sevilla

Juan Ortega protagonizaba la Jornada de Puertas Abiertas de la Real Maestranza de Sevilla este viernes por la tarde. Cientos de personas acudieron a la famosa plaza de toros para vivir este evento. Entre los asistentes, destacaron Eduardo Dávila Miura y José Antonio Campuzano. Allí, Juan nos desvelaba cómo se encuentra en su vuelta al ruedo tras cancelar su boda: "Mucho más tranquilo e ilusionado con la temporada" y guarda silencio al preguntarle si sigue teniendo relación con Carmen Otte. Además, el torero nos habló sobre cómo vive volver a su profesión: "con ilusión, como es lógico, pero con miedo también. Es una plaza que siente uno la responsabilidad de es tu casa, tú te sientes con la responsabilidad de estar bien, de no defraudar a la gente". Juan recordó con cariño sus comienzos como torero: "Mi padre me traía desde niño aquí a la plaza, mi abuelo también. Tienes esos recuerdos que siempre... Mucho cariño de la familia, de... y esa sensación de cómo me gustaba tirarme al ruedo, pisar el albergue, pisar los toreros, tocar los voladeros, tocar donde ellos habían estado. Los tenía como superhéroes". El diestro tiene el deseo de que los más pequeños entiendan su pasión por el mundo del toro: "Intentarles transmitir las sensaciones que yo tenía de niño, las recuerdo con mucho cariño y ojalá ellos pudiesen sentir también lo que yo sentía".