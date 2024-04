Jorge Prado amplía su dominio y se apunta también el GP de Cerdeña

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- El español Jorge Prado, vigente campeón, consolidó su dominio en el Mundial de la categoría reina de motocrós (MXGP) al completar el triplete en la tercera prueba de la temporada, el Gran Premio de Cerdeña (Italia).

Tras sus victorias en los GP de Argentina en Villa La Angostura y España en Arroyomolinos, el piloto lucense exhibió de nuevo su gran momento de forma en este inicio de temporada y en la arena del circuito de Riola Sardo no dio opción a sus oponentes.

El sábado ya ganó la carrera de clasificación y este domingo se impuso en las dos mangas disputadas, en ambos casos por delante de otros dos ilustres campeones mundiales como el esloveno Tim Gajser (Honda) y el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM).

En la primera manga, aunque logró el 'holeshot' (primera plaza en la curva inicial) el suizo Jeremy Seewer (Kawasaki), Prado tomó rápidamente el mando por delante de Gajser (Honda). Poco a poco consolidó el primer puesto y aunque el esloveno trató de meter presión y a falta de tres vueltas se situó a 1.7, el español volvió a apretar y se distanció para ganar con 5.279 de ventaja.

En la segunda el vigente campeón mundial sí que pudo ser el más rápido en la salida. Ya no abandonó el primer puesto. Por detrás, Herlings pareció ser el único capaz de seguir su ritmo, pero una caída le hizo perder la segunda plaza en beneficio de Gajser, que cruzó la línea de meta a 16.624.

En la clasificación general, Jorge Prado domina con 174 puntos, 17 más que Gajser. Herling es tercero con 125 y el francés Romain Febvre (Kawasaki) cuarto con 123.

"No puedo pedir más, en una pista muy bacheada y complicada y con mucho calor había que estar muy concentrado para no cometer errores y he podido mantener en todo momento el control de la carrera", declaró el español.

"He hecho buenas salidas, he mantenido un buen ritmo y estoy feliz porque el trabajo de todo el equipo y el duro entrenamiento del invierno está dando sus frutos", afirmó el piloto de GasGas tras ganar su tercer Gran Premio consecutivo. La próxima semana se disputará el GP del Trentino en el circuito de Pietramurata.

En la prueba del Mundial femenino, la española Daniela Guillén (GasGas) colidera ahora la general junto a la neerlandesa Lotte van Drunen (Yamaha) con 94 puntos, dieciocho más que la también neerlandesa Lynn Valk (KTM).

Van Drunen ganó las dos carreras por delante de Guillén, que en la primera manga estuvo muy cerca de la victoria y en la segunda cedió por dieciocho segundos.

La piloto de Lloret de Mar protagonizó una contundente remontada en la carrera inicial hasta dominar con cierta claridad, pero la neerlandesa empezó a acercase hasta que la rebasó poco antes del final. En la segunda el decorado fue similar, pero la distancia entre ambas acabó siendo superior, con la española 'tocada' en una mano.

La siguiente prueba del Mundial femenino será el GP de Galicia en el circuito municipal Jorge Prado el 11 y el 12 de mayo.

En MX2 volvió a vencer el neerlandés Kay de Wolf (Husqvarna), quien se repartió las victorias del día con su compañero belga Lucas Coenen. Lidera la general con 29 puntos de ventaja sobre el alemán Simon Laengenfelder (GasGas). EFE

jap/ism