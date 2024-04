Domingo, 7 de abril de 2024 (18.00 GMT)

MÉXICO ECUADOR

México confirma que su personal diplomático en Ecuador ya vuela de regreso

Ciudad de México (EFE).- El personal diplomático mexicano que se encontraba en Ecuador ya viaja de regreso al país tras la ruptura de relaciones diplomáticas, informó este domingo la canciller mexicana Alicia Bárcena. “Nuestro personal diplomático deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras el asalto a nuestra Embajada”, indicó en su cuenta de X.

ECUADOR MÉXICO

La UE condena el asalto a la embajada de México en Quito

Bruselas (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este domingo la "violación" de la sede de la embajada de México en Quito durante el asalto perpetrado este viernes por la policía de Ecuador para detener al exvicepresidente Jorge Glas, y remarcó "la importancia de respetar" la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados. Los Veintisiete aseguraron en un comunicado firmado por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (el cuerpo diplomático de la UE), Peter Stano, que "cualquier vulneración de la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática infringe la Convención de Viena y debe por tanto ser rechazada".

ECUADOR MÉXICO

España califica de "muy grave" la entrada de la policía en la embajada de México en Quito

Madrid (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado este domingo que "la entrada policial por la fuerza en la embajada de México en Quito es un hecho muy grave". En declaraciones a EFE, afirmó que "el respeto al derecho internacional es la base de la convivencia entre naciones. España exige el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas".

ISRAEL PALESTINA

"No habrá alto al fuego sin el regreso de rehenes", dice Netanyahu tras 6 meses de guerra

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo, cuando se cumplen seis meses de guerra en la Franja de Gaza, que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas. Netanyahu dejó algo claro a la comunidad internacional: "no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá", dijo hoy en un discurso antes de reunirse con su gabinete, en el que recordó que la Administración del presidente norteamericano, Joe Biden, comparte su misma opinión.

ISRAEL PALESTINA

José Andrés recurre a su influencia y dolor para cambiar la política de Israel en Gaza

Washington (EFE).- El chef español José Andrés ha recurrido a su influencia en Washington y al inmenso dolor que siente por la muerte de siete cooperantes de su ONG, World Central Kitchen (WCK), para que Estados Unidos pida a Israel cambios en su estrategia militar en la Franja de Gaza. Cuando José Andrés habla, Washington escucha. Cuenta con importantes conexiones en círculos políticos: el que fuera presidente de EE.UU. Barack Obama le otorgó en 2016 la Medalla de las Artes y las Humanidades, y a principios de este año, la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, lo nominó para el Premio Nobel de la Paz.

ISRAEL PALESTINA

Irán dice que Israel usó misiles de EEUU en ataque e insiste en castigar a los agresores

Teherán (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, afirmó este domingo que Israel usó cazas y misiles fabricados por Estados Unidos en el ataque contra su consulado en Siria e insistió en que Teherán castigará a los “agresores”. Este acto del "régimen sionista" (Israel) fue "un ataque terrorista en el que usó cazas y misiles fabricados por Estados Unidos”, dijo Abdolahian en una reunión en Mascate, capital de Omán, con el alto cargo de los Hutíes del Yemen, Mohamed Abdul Salam.

UCRANIA GUERRA

Rusia denuncia ataque ucraniano con drones contra la central nuclear de Zaporiyia

Moscú (EFE).- Al menos tres personas resultaron heridas este domingo en un ataque ucraniano con drones contra la central nuclear de Zaporiyia, denunció Rusia, que controla la planta de la región ucraniana homónima, anexionada por Moscú en septiembre de 2022. La central nuclear de Zaporiyia "ha sido objeto de una serie de ataques con drones sin precedentes, que ha creado una amenaza directa a la seguridad de la planta", informó Rosatom, la agencia de Rusia para la energía atómica, en su canal de Telegram.

RUANDA GENOCIDIO

Ruanda conmemora el trigésimo aniversario del genocidio de 1994 entre avances y heridas

Kigali (EFE).- Miles de personas y una decena de jefes de Estado y de Gobierno conmemoraron este domingo en Kigali el trigésimo aniversario del genocidio de Ruanda, en el que más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en 1994. Durante su discurso en el estadio cubierto BK Arena de la capital, el presidente ruandés, Paul Kagame, afirmó: "Hoy nuestros corazones están llenos de duelo y gratitud en igual medida. Recordamos a nuestros muertos y estamos también agradecidos por aquello en lo que Ruanda se ha convertido".

ARGENTINA EEUU

La embajada de China en Argentina reafirma el "carácter civil" de base objetada por EE.UU.

Buenos Aires (EFE).- La embajada de China en Buenos Aires reafirmó este domingo el "carácter civil" y la operación "transparente" de la base espacial instalada en la provincia argentina de Neuquén y que Estados Unidos objeta por considerar que puede tener objetivos militares. La Estación de Espacio Lejano en Neuquén es "una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. Los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica", afirmó la embajada china en un mensaje en un su perfil en la red social X.

VENEZUELA GUYANA

Venezuela asegura estar lista para "destruir todas las mentiras" de Guyana en la CIJ

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este domingo que su equipo de defensa está listo "para destruir todas las mentiras" de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que celebrará el lunes una audiencia por la controversia territorial que mantienen ambos países por el Esequibo, un área rica en petróleo. "Nosotros ya preparados, listos para destruir todas las mentiras de Guyana, que nunca ha tenido título ni tendrá sobre nuestro territorio", dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un vídeo que compartió a través de X y que fue grabado -señaló- en Holanda.

EEUU ECLIPSE

A las puertas del eclipse solar total, con la vista puesta en la previsión meteorológica

Washington (EFE).- El eclipse solar total del 8 de abril va a convertir el día de partes de México, Estados Unidos y Canadá en noche durante el momento en el que la Luna cubra el disco brillante del Sol, pero desde la NASA se alerta de que la visualización del fenómeno está condicionada a la meteorología. La agencia aeroespacial sostiene que más de 31 millones de estadounidenses van a tener "un asiento de primera fila" para presenciar el eclipse total al estar situados en la llamada franja de totalidad, donde se podrá ver cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y cubre todo su disco solar. EFE

int/ad