Domingo, 7 de abril de 2024 (10.00 GMT)

Quito - Crece la incertidumbre en Ecuador por las consecuencias de la irrupción policial en la embajada de México, que ha llevado a ese país y Nicaragua a romper relaciones con Quito, que corre peligro de aislamiento, Ciudad de México - México recibe a su embajadora en Ecuador, Raquel Serur, tras el asalto de la legación mexicana en Quito por la policía ecuatoriana que provocó la ruptura de las relaciones y una grave crisis bilateral.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La guerra de Gaza cumple medio año entre nuevos combates y sin perspectivas a corto plazo de un alto el fuego que ponga fin a un conlicto que ha segado la vida de más de 33.000 personas en el enclave palestino

Jerusalén - El portavoz en español del Ejército israelí, Roni Kaplan, advierte en entrevista con EFE de un "nuevo Holocausto" si el Estado judio no gana la guerra en Gaza, de la que este domingo se cumplen seis meses. Por Sara Gómez Armas (ENVIADO)

Beirut - El grupo chií libanés Hizbulá e Israel cumplen en paraelelo a la guerra en Gaza seis meses enzarzados en su peor fuego cruzado en casi dos décadas, que mantiene a ambas partes bajo amenaza de un conflicto abierto Por Noemí Jaboise

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - La popularidad del presidente Volodímir Zelenski cae tras el despido del popular comandante Valeri Zaluzhniy en medio de la escasez de buenas noticias desde el frente. Por Rostyslav Averchuk

RUANDA GENOCIDIO

Kigali - Ruanda conmemora el trigésimo aniversario del genocidio de 1994, que causó la muerte de al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses y espantó al mundo.

MÉXICO ELECCIONES

Ciudad de México - Los tres candidatos presidenciales de México se enfrentan en el primer debate oficial en el que los candidatos de oposición buscarán acortar la ventaja en las encuestas de la oficialista Claudia Sheinbaum.

(foto)(video)(directo) HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - La violencia de las bandas armadas parece dar un respiro este fin de semana a los haitianos, que aprovechan la aparente calma para abastecerse e intentar recuperar en lo posible la normalidad.

ECLIPSE NORTEAMERICA

Washington - La noche caerá en pleno día en buena parte de Norteamerica por un eclipse solar que el lunes se podrá contemplar desde México, Estados Unidos y Canadá y ha despertado una enorme expectación.

LATINOAMÉRICA CACAO (Panorámica)

Redacción América - El cacao, conocido como "el oro marrón", ha sido durante mucho tiempo una fuente de riqueza y sustento para los países productores de América Latina. En la actualidad, los precios internacionales del cacao están experimentando un aumento significativo, lo que genera un optimismo palpable entre los productores de la región. Sin embargo, este panorama de crecimiento también plantea una serie de desafíos que requieren atención y acción coordinada tanto a nivel local como internacional.

Ciudad de Panamá - El lunes comienza el jucio sobre el caso de los llamados "Papeles de Panamá", una vasta red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades, empresarios y fde todo el mundo.

Pekín.- La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se reúne en Pekín con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el alcalde de la capital china, Yin Yong, entre otros responsables del gigante asiático. Pekín.- El expresidente taiwanés Ma Ying-jeou realiza una visita a China Londres.- Los conductores de trenes de 16 compañías ferroviarias en el Reino Unido secundan una ola de huelgas del 5 al 8 de abril en su larga disputa sobre mejora salarial. Nueva York.- Concentración pro israelí por los seis meses transcurridos de los ataques de Hamás contra Israel, bajo el lema "Six months they are out of time".

EFE Internacional

