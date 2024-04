Taiwán llama "patético títere" a Bolivia por solidarizarse con China por el terremoto

El Gobierno taiwanés ha reprochado a Bolivia su mensaje de condolencias dirigido a la República Popular China por el terremoto del jueves y ha calificado al Gobierno boliviano de "patético títere". En el terremoto han muerto trece personas, según el último balance oficial. "No deberían ser un patético títere de la malvada y expansionista República Popular China que salta cuando Pekín dice 'salta'. Igual que Taiwán, Bolivia NO forma parte de la China comunista. Ni más, ni menos", ha apuntado Taiwán en un mensaje personal del ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, publicado en X. Taipei contesta así a un mensaje previo de Bolivia en el que el país andino "expresa su solidaridad con la hermana República Popular de China ante la pérdida de vidas y los severos daños materiales registrados por un terremoto de gran magnitud ocurrido en las últimas horas en las costas de Taiwán". Bolivia retiró en 1985 el reconocimiento formal a la República de China --nombre oficial de Taiwán--, pero no es habitual que se dirijan a Pekín las condolencias por este tipo de sucesos. Taiwán fue el último reducto que no pudo tomar el Ejército Popular de Liberación de Mao Zedong durante la revolución comunista que culminó en 1949, por lo que formalmente la isla sigue siendo la República de China, por oposición a la República Popular China con capital en Pekín. El Gobierno chino considera la isla parte del país y bajo su soberanía y ha advertido de que podría imponer su control incluso por la fuerza. Taiwán, por su parte, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados.