Sumar avisa que la plantilla de Aena no está preparada ni formada para un accidente de avión en Barajas

Sumar ha advertido en el Congreso que la plantilla actual de Aena no está preparada ni formada para ejecutar el Plan de Autoprotección en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se activa en caso de accidente para intentar reducir al mínimo las consecuencias. De hecho, la formación advierte que incluso hay trabajadores de la empresa "forzados" a realizar trabajos para los que no están "ni preparados ni formados" en el marco del citado plan, de modo que la compañía podría incluso estar asumiendo unas responsabilidades con consecuencias penales. A través de una batería de preguntas parlamentarias a las que ha accedido Europa Press, el diputado por Tarragona de Sumar, Fèlix Alonso Cantorné, pregunta al Gobierno si está al tanto de esta situación y si hay previstas acciones concretas. EL PLAN COORDINA LAS ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE La meta del plan de autoprotección pasa por optimizar la actuación ante una emergencia y reducir al mínimo las consecuencias de accidentes como el de Spanair en 2008, y en el que participan varios medios externos como el SUMMA 112, los bomberos del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, la policía o la Guardia Civil. Para la gestión de un accidente como el del vuelo 5022 de Spanair en 2008, los sindicatos exigían un mínimo de coordinadores de procesos y otros profesionales técnicos en la plantilla. Sumar denuncia que 16 años después y diez millones de pasajeros adicionales en el aeropuerto esta plantilla "es la misma". Es en este punto donde el grupo plurinacional, citando a fuentes sindicales, advierte que desde hace tiempo en Barajas Aena está comunicando a trabajadores implicados en el Plan de Autoprotección que, dada la ausencia de personal en turnos y la imposibilidad de cubrir ausencias, en caso de activación del citado plan dichos trabajadores deberán hacerse cargo de funciones y roles para los que en la actualidad no están preparados ni formados. PREGUNTA AL GOBIERNO SI VA A HACER UNA INSPECCIÓN Por estos motivos, la formación de Yolanda Díaz pregunta al Gobierno si la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene conocimiento de la "reiterada falta de personal formado e implicado" en la implementación de la gestión del Plan de Autoprotección por parte de Aena en el Aeropuerto de Barajas, así como si la agencia tiene intención de inspeccionar el asunto. Asimismo, pregunta al Gobierno si tienen conocimiento de que Aena haya informado al Ayuntamiento, la Comunidad o la delegación del Gobierno o las Fuerzas del Orden sobre esta falta de personal, pues participan en el Plan a través de los servicios de emergencia o los bomberos, entre otros. Por último, Sumar pregunta al Ejecutivo si considera que la actual situación de las personas que trabajan para garantizar la seguridad de los pasajeros responde a los compromisos que ha adquirido la Administración tanto con entidades como la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.