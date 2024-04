Musk anuncia que Tesla presentará robotaxi el 8 de agosto

(Bloomberg) -- Tesla Inc. planea presentar su robotaxi el 8 de agosto, según un comunicado publicado por el director ejecutivo Elon Musk en X, su plataforma de redes sociales.

La promesa de un vehículo totalmente autónomo ha sido durante mucho tiempo clave para la elevada valoración de Tesla. En las últimas semanas, Tesla lanzó la última versión de un software de asistencia al conductor que comercializa como FSD, o Full Self Driving, para los consumidores.

La compañía ha dicho que su plataforma de vehículos de próxima generación incluirá tanto un automóvil más económico como un robotaxi exclusivo. Reuters reportó el viernes anteriormente que el fabricante de automóviles había cancelado sus planes para un vehículo menos costoso y estaba destinando más recursos a intentar llevar un robotaxi al mercado. Musk respondió diciendo que “Reuters miente”, sin ofrecer detalles.

Nota Original: Musk Says Tesla Will Unveil Robotaxi on Aug. 8; Shares Jump (1)

