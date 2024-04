El presidente español acusa a la derecha de "banalizar la dictadura franquista"

Vitoria (España), 6 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmo este sábado que las iniciativas en contra de la Ley de Memoria Democrática llevadas a cabo por gobiernos regionales españoles de la derecha tratan de "banalizar la dictadura franquista".

Sánchez hizo estas declaraciones en Vitoria (nordeste de España), en un mitin electoral previo a los comicios regionales del País Vasco del 21 de abril, junto con el candidato socialista.

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas españoles criticó que todas estas iniciativas llevadas a cabo por gobiernos autonómicos de partidos de derechas como PP o Vox "no son de la concordia, sino de la discordia".

"Nos sentimos indignados, pero por desgracia no nos sorprende, porque esto es lo que advertimos tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo y tras las generales de julio", recalcó.

Añadió que en España hay una "derecha y una ultraderecha que no se distingue", que "no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba la otra" y conforman gobiernos "reaccionarios que pretenden reescribir la historia y equiparar la democracia con la dictadura".

Sánchez reiteró que el Gobierno de España va a defender la "dignidad de las víctimas del franquismo y denunciar que frente a la Ley de Memoria Democrática banalicen la dictadura franquista, como frente al feminismo banalizan la violencia de género o frente al cambio climático banalizan los efectos del cambio climático".

El presidente del Gobierno concluyó que son "gobiernos reaccionarios" que quieren hacer regresar a la sociedad española "al peor de los pasados".

En este mismo acto electoral, Sánchez respondió al expresidente español José María Aznar que "la solución de los dos estados - Israel y Palestina - no es un invento del 'sanchismo' sino de las Naciones Unidas".

"¡Cuán importante es hoy en el mundo enarbolar la bandera de la paz!. No hay ningún cooperante que merezca morir, no hay ningún país que merezca ser masacrado y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que merezca ser incumplida durante décadas", expresó.

Según reiteró, "el Gobierno de España va a apoyar el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho y, por supuesto, vamos a trabajar por la paz en el Oriente Medio".

Criticó las palabras de Aznar cuando aseguro que no existía el Estado palestino. "La solución de los dos estados no es un invento del 'sanchismo" sino de las "resoluciones de Naciones Unidas", le dijo.

Según añadió, "lo bueno de cuando habla Aznar es que se quitan las caretas" y se aprecia "la derecha que sufrimos". EFE

