El jefe del Ejército iraní promete una respuesta de "daño máximo" durante el multitudinario funeral de Reza Zahedi

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, Mohamad Bagheri, ha anunciado que su país responderá con un "daño máximo" a Israel tras volver a acusar al Ejército israelí del ataque en Damasco que costó la vida al general iraní Mohamad Reza Zahedi, enterrado este sábado entre multitudes en Isfahán, en el centro de Irán. Zahedi murió el pasado lunes en un ataque aéreo contra el complejo diplomático de Irán en la capital de Siria, Damasco, junto a su asesor y otros cinco oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán. Irán ha acusado a Israel de efectuar el ataque aéreo como parte de una campaña militar contra la presencia militar iraní en Siria, donde asesores de Teherán participan en el conflicto en la república árabe a favor del presidente sirio, Bashar al Assad. "Este acto", ha denunciado este sábado el general Bagheri, "viene de la desesperación y no quedará sin respuesta". El jefe militar ha añadido que su país "determinará el momento para ejecutar una operación" que llegará "cuando llegue la hora apropiada" y causará "el máximo daño al enemigo". "Van a lamentar lo que han hecho", ha asegurado el general iraní en declaraciones recogidas por la agencia semioficial de noticias Tasnim, durante un discurso en el que ha hecho partícipe de lo ocurrido a Estados Unidos, aliado de Israel. "América no ha podido ser más cómplice en este crimen. Da igual que lo admitan o que lo desmientan, para nosotros no hay diferencia. Los principal responsabilidad por el incidente de Damasco descansa sobre los hombros de Estados Unidos y deben responder por ello", ha añadido.