El Ejército de Sudán lanza una ofensiva múltiple para recuperar el control del estado de Gezira

El Ejército de Sudán ha lanzado una ofensiva múltiple en las últimas horas para recuperar el control del estratégico estado de Gezira, en el centro-este del país y en las inmediaciones de la capital, Jartum, que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) asumieron a finales del año pasado en un ataque relámpago. La ofensiva ha comenzado en la zona de Al Jayari y se ha extendido principalmente al este del país, combinada con "operaciones de alcance limitado" en el oeste y en el sur del estado, cerca de Al Manaqil y Sennar, según fuentes del Ejército al 'Sudan Tribune'. De momento, el Ejército se habría hecho ya con el control este pasado jueves de las localidades de Wad Faqisha y Hafira, y en las próximas horas podría tener un ataque sobre la capital del estado, Wad Madani, a tenor de los combates registrados ayer en el este de la ciudad, en la carretera que conecta Gezira con el estado de Gadarif, según fuentes locales al mismo medio. El Ejército, precisamente, ha bombardeado en las últimas horas posiciones de los paramilitares al este de la ciudad, en Shabarqa, de acuerdo con las fuentes militares del medio. La toma de poder sobre Wad Madani suspuso una escalada todavía más peligrosa de la guerra que estalló hace casi un año y que ha devastado el país, ya que la localidad acogía a cientos de miles de desplazados procedentes en su mayoría de la capital, Jartum, y era, hasta este momento momento, uno de los pocos focos de operaciones humanitarias que quedaban activos en el país. PRESIÓN SOBRE TAGADUM Por otro lado, la coalición de fuerzas civiles sudanesa Tagadum ha intentado restar importancia a la orden de arresto dictada esta semana por el Ejército sudanés contra varios de sus líderes y principales simpatizantes, como el ex primer ministro del país Abdalá Hamdok, al entender que se trata de una maniobra destinada a apaciguar a elementos islamistas dentro de las fuerzas militares. "Entendemos que esta queja oficial es parte de una maniobra política. Es un golpe por debajo de la cintura", ha indicado a Radio Dabanga un portavoz de Tagadum, Bakri El Jak, antes de asegurar que esta situación "no alterará la comunicación entre la alianza y el Ejército" porque "el fondo de la cuestión es que esta guerra debe terminar de una forma u otra". El portavoz reiteró que su coalición no tiene nada que ver con las fuerzas paramilitares -- cuyo líder, Mohamed Hamdan Dagalo, también ha denunciado la presencia en el Ejército de islamistas afines al derrocado presidente Omar Hasan Al Bashir -- y "por supuesto que condena la violencia paramilitar de las RSF contra los civiles". "No tenemos una relación especial con las RSF porque no somos mediadores, como sí lo pueden ser Arabia Saudí o Estados Unidos. Somos parte afectada por este conflicto", ha añadido el portavoz, quien da por sentado que "los ataques contra Tagadum van a continuar, ya sea a través de desinformaciones, falsedades, asesinatos de personajes o fórmulas legales".