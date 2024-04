El canciller alemán alerta de que el populismo de derechas destruirá los valores europeos

Viena, 6 abr (EFE).- El canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, aseguró este sábado que los partidos de la derecha populista son un peligro para los valores y la unidad de Europa y afirmó que quieren destruir lo "construido durante décadas".

"Los populistas de derechas se oponen en sus campañas electorales a nuestra Europa unida y a sus valores. Están dispuestos a destruir lo que hemos construido durante décadas", advirtió el jefe del Gobierno alemán durante un acto en Bucarest del grupo de socialdemócratas europeos de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en junio, según informan los medios alemanes.

El canciller acusó a esas formaciones de derechas de alentar el resentimiento contra los refugiados y las minorías, y aseguró que son una amenaza para la prosperidad de los europeos, fundamentada sobre el mercado común.

Diversas encuestas prevén un fuerte aumento de los apoyos de los partidos ultranacionalistas y de extrema derecha en las elecciones europeas.

Scholz dijo también que seguir apoyando militarmente a Ucrania ante la agresión rusa es la clave para restaurar la paz en Europa.

El canciller opinó que la guerra en Ucrania terminará cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, retire a sus tropas del país invadido.

"Putin tomará esa decisión sólo cuando se dé cuenta de que no puede ganar la guerra en el campo de batalla, de que no puede dictar una paz injusta y que el tiempo no juega a su favor", aseguró el político alemán.

Así, se mostró partidario de reforzar una industria militar común en Europa. EFE

