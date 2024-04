Abogado de gobernador regional confirma préstamo de valioso reloj a la presidenta de Perú

Lima, 6 abr (EFE).- El abogado Humberto Abanto, representante del gobernador de la región peruana de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, confirmó que su cliente prestó un reloj Rolex a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y calificó esta decisión como "un error político"

Abanto declaró en la emisora RPP que Oscorima compró el reloj para dárselo a Boluarte como regalo de cumpleaños, pero esta rechazó recibirlo, por lo que decidió dejárselo "prestado".

"En realidad, el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo, ¿cómo voy a explicar que tengo esto?. Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", aseguró.

El abogado añadió que la intención del gobernador "puede sonar frívola", pero era que Boluarte luciera "adornos personales bastantes o mucho mejores de lo que ella estaba exhibiendo".

"Se le dijo: 'Tú necesitas un objeto así con las personas que tratas'", sostuvo antes de aceptar que Oscorima cometió "un error político, sin ninguna duda".

"Yo creo que el escándalo ha sido de ida y vuelta, ha sido tomar la imagen de la presidente y hacer de esto un escándalo", acotó.

Boluarte declaró este viernes durante más de cinco horas ante la Fiscalía, que investiga este caso, y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares.

En el caso de los relojes sostuvo que se trató de un préstamo que le hizo Oscorima y añadió que las joyas son artículos de plata y bisutería.

"Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", agregó antes de indicar que los lució "en el ánimo de representar bien al país" y ya los ha devuelto a su propietario.

La gobernante también enfatizó que "todo lo que han dicho es falso" sobre la posesión de joyas valoradas en miles de dólares, tras lo cual mostró una pulsera, un collar y pendientes que, según dijo, son "de bisutería fina" y de plata.

Luego añadió que en 2018 adquirió un vehículo con dinero de sus ahorros y producto de su "trabajo lícito".

Boluarte también afirmó que "el responsable" de su demora en dar estas explicaciones públicas fue su abogado, Mateo Castañeda, quien le dijo que "primero declare ante la autoridad competente" y después se dirija al país.

Tras esas afirmaciones, pidió a los fiscales "que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias y no se conviertan en mesas de partes de una prensa tendenciosa" y a sus compatriotas "pasar esta página" para ocuparse "de lo que realmente importa que es la agenda nacional". EFE

