YouTube señala que el uso de sus vídeos para entrenar la IA de OpenAI Sora sería una "clara violación" de sus políticas

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, ha manifestado que, en caso de que los vídeos de creadores de contenido publicados en su plataforma hayan sido utilizados por OpenAI para entrenar su modelo de Inteligencia Artificial (IA) Sora, la compañía estaría llevando a cabo una "clara violación" de las políticas de YouTube. Sora es un modelo de IA que OpenAI presentó el pasado mes de febrero, una herramienta capaz de crear escenas realistas de vídeo a partir de instrucciones de texto, consiguiendo un resultado detallado, un movimiento de cámara complejo e, incluso, introduciendo múltiples personajes con emociones. Para generar los vídeos, Sora crea contenido a partir de otros vídeos. En este sentido, en una entrevista reciente realizada por The Wall Street Journal, la directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, indicó que los datos que utilizan para entrenar a Sora son "datos disponibles públicamente y datos con licencia". En este marco, preguntada por si dichos datos incluían vídeos de YouTube, Instagram o Facebook, Murati señaló que no tenía conocimiento de ello. Ahora, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, ha sentenciado al respecto que, en caso de que OpenAI haya utilizado los vídeos de su plataforma para entrenar el modelo Sora, se trataría de una "clara violación" de sus políticas. En concreto, tal y como ha detallado el CEO de la plataforma en una entrevista con Bloomberg, actualmente no dispone de información confirmada sobre si OpenAI ha utilizado realmente el contenido de los vídeos de YouTube para entrenar a Sora. Sin embargo, ha sentenciado que, si se hubiera hecho en algún momento, la compañía liderada por Sam Altman estaría quebrantando los términos de uso de YouTube. Siguiendo esta línea, Mohan ha explicado que, en parte, se trata de un uso indebido del contenido de la plataforma porque los creadores de contenido que deciden publicar vídeos en YouTube esperan que su trabajo esté protegidos por los términos del servicio. "Cuando un creador sube su arduo trabajo a nuestra plataforma, tiene ciertas expectativas", ha apostillado Mohan, al tiempo que ha especificado que una de estas expectativas es que no se permita la descarga de su contenido, como transcripciones o fragmentos de vídeo. "Esas son las reglas del camino en términos de contenido en nuestra plataforma", ha sentenciado. Por otra parte, en cuanto al uso de los vídeos de YouTube para entrenar al modelo de IA de Google, Gemini, el CEO de la plataforma ha señalado que se basa en los contratos individuales de YouTube con los creadores, en los que se detalla si se permite el uso del contenido para entrenar a la IA o no.