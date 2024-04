Viernes, 5 de abril de 2024 (22:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. celebra los gestos de Israel en Gaza, pero exige un acuerdo con Hamás para una tregua

Washington (EFE).- Estados Unidos celebró este viernes los gestos de Israel para permitir la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero dejó claro que eso no basta y exige avances en las próximas negociaciones de El Cairo para lograr un alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes israelíes. El ultimátum que el presidente de EE.UU., Joe Biden, dio el jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece estar funcionando. Por primera vez, el líder estadounidense puso condiciones al apoyo de su Gobierno a la guerra en Gaza y avisó que la política de Washington cambiaría si Israel no tomaba medidas "concretas" para mejorar la situación humanitaria.

ISRAEL PALESTINA

El embajador de Israel en la ONU culpa a Hamás por la muerte de los agentes de WCK

Naciones Unidas, 5 abr (EFE).- Israel culpó este viernes al movimiento palestino Hamás por el bombardeo y muerte de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la seguridad de las operaciones humanitarias en Gaza. A la sesión fueron invitados los embajadores de Australia y Polonia (países de donde procedían algunos de los asesinados), que solicitaron una investigación independiente sobre lo sucedido.

EEUU SISMO

Sismo en el noreste de Estados Unidos deja daños insignificantes y ningún herido

Nueva York (EFE).- El sismo de magnitud 4,8 que sacudió este viernes el noreste de Estados Unidos ha dejado pocos daños y ningún herido, pese a ser uno de los mayores movimientos telúricos en esta zona en el último siglo, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Aunque el epicentro del sismo fue en Lebanon, Nueva Jersey, todos los ojos se pusieron en la ciudad de Nueva York, donde se sintió durante unos segundos a las 10:23 hora local (14:23 GMT) en la totalidad de la Gran Manzana y algunos residentes acudieron a las redes sociales para preguntarse qué había pasado.

UCRANIA GUERRA

Un ataque ruso contra la región de Zaporiyia deja tres muertos en Ucrania

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles contra Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informó este viernes el jefe de la Administración Militar Regional, Iván Fedorov. En su canal de Telegram, Fedorov señaló que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave, entre ellos un niño de nueve años y su madre.

RUSIA ATENTADO

Arrestan en Rusia a otro sospechoso de implicación en el atentado de Moscú

Moscú (EFE).- La Justicia rusa dictaminó este viernes prisión preventiva para un undécimo sospechoso de estar implicado en el brutal atentado del 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, que dejó al menos 144 muertos y más de 500 heridos. El nuevo sospechoso fue identificado por los investigadores como Sharipzoda Muhamad Zoir, de ciudadanía tayika. El Tribunal Basmanni de Moscú ha enviado a prisión preventiva a otras diez personas, entre ellas cuatro presuntos autores de la matanza.

PERÚ BOLUARTE

Boluarte niega poseer relojes de lujo y asegura que los que exhibió fueron un préstamo

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó este viernes poseer varios relojes de lujo de la marca Rolex, por los que la Fiscalía le ha abierto una investigación por corrupción, y aseguró que los que ha mostrado en público fueron un préstamo, pese que inicialmente dijo que eran "de antaño". Boluarte, declaró este viernes durante cinco horas al fiscal general interino, Juan Carlos Villena, sobre la adquisición de estos relojes de lujo, y joyas no declarados, que son objeto de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

CRISIS MIGRATORIA

Panamá y Colombia niegan haber abandonado a los migrantes en la selva del Darién

Ciudad de Panamá (EFE).- Panamá y Colombia defendieron este viernes su manejo de la crisis derivada de la avalancha de migrantes irregulares que cruzan la peligrosa jungla fronteriza del Darién, tras las críticas de organizaciones humanitarias que acusan a ambos Gobiernos de haberlos abandonado, y pidieron más cooperación de la comunidad internacional. "El desafío de la migración trasciende a nuestros dos países, es un desafío regional y global. Y no aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población en el Darién porque no es así. Colombia y Panamá han hecho grandes esfuerzos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, tras una reunión con su colega de Panamá, Janaina Tewaney, en la Cancillería panameña.

VENEZUELA ELECCIONES

López Obrador pide que dejen al pueblo de Venezuela votar "en libertad"

Ciudad de México (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes que dejen al pueblo de Venezuela votar "en libertad" en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, aunque rechazó opinar sobre la inhabilitación de opositores como María Corina Machado o el bloqueo a la inscripción de Corina Yoris. “Ojalá y haya democracia y se celebren en paz las elecciones y ya, y que dejen al pueblo venezolano en libertad para que elijan”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

COLOMBIA CONFLICTO

El Gobierno de Colombia y una disidencia de las FARC acuerdan seguir con diálogo a pesar de tiranteces

Bogotá (EFE).- El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, acordaron este viernes "continuar con los diálogos y reiterar los compromisos construidos" tras una reunión extraordinaria celebrada en San Vicente del Caguán por las fuertes tensiones entre ambas partes. Esta reunión se produce después de que hace dos semanas el Gobierno colombiano suspendiera el cese al fuego bilateral en tres departamentos -Nariño, Cauca y Valle del Cauca- después del ataque del EMC a una comunidad y el asesinato de una líder indígena.

ECUADOR MÉXICO

Ecuador no ha recibido aún notificación oficial sobre asilo de México a exvicepresidente

Quito (EFE).- Ecuador no ha recibido aún una notificación oficial de México sobre la concesión de asilo político a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y a inicios del Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), y quien es procesado en un caso que investiga un presunto peculado (malversación). "Aún no se recibe notificación oficial de concesión de asilo", se limitó a decir una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana al ser consultada por EFE sobre la decisión de México, que tuvo lugar un día después de que Ecuador declarase persona "non grata" a la embajadora en Quito, Raquel Serur. EFE

int/enb/lnm