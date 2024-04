Tesla rebaja precios de SUV para liquidar exceso de inventario

(Bloomberg) -- Tesla Inc. rebajó los precios de su vehículo más vendido en un intento por liquidar el mayor stock de su historia.

La compañía redujo los precios de los utilitarios deportivos Model Y que tiene en inventario, y la versión con tracción trasera cuesta US$4.600 menos que el valor de realizar un pedido personalizado del SUV. El descuento de los Model Y de largo alcance y rendimiento es de al menos US$5.000.

Tesla está ofreciendo los descuentos después de fabricar 46.561 vehículos más de los que entregó en el primer trimestre, agregando más autos al inventario que nunca. Si bien la compañía atribuyó la caída de sus ventas globales en parte al cambio de su planta de California para producir el sedán mejorado Model 3 y al cierre de su fábrica en Alemania, algunos analistas no lo creen.

La diferencia entre el número de vehículos que Tesla produjo y vendió en el trimestre “disipa la idea de que las entregas del primer trimestre estuvieron de alguna manera limitadas por la oferta y no por la demanda”, escribió Ryan Brinkman, analista de JPMorgan Chase & Co. que tiene el equivalente a una calificación de venta para las acciones de Tesla, en un informe del 3 de abril.

Brinkman rebajó su precio objetivo para las acciones de US$130 a US$115 y redujo las estimaciones de ingresos y ganancias por acción del primer trimestre. Ahora prevé que Tesla registre una salida de efectivo libre de US$1.300 millones, en lugar de una entrada de más de US$300 millones, debido a un aumento récord previsto en el inventario de productos terminados.

