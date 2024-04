Seis reclusos de Nueva York podrán ver eclipse tras demandar al Departamento Correcional

Nueva York, 5 abr (EFE).- El Departamento Correccional del estado de Nueva York permitirá a seis reclusos de una prisión del norte del estado que puedan contemplar el próximo eclipse solar, que tendrá lugar el 8 de abril, tal y como habían solicitado, informan medios locales.

Un grupo de reclusos de una prisión de Nueva York demandaron al citado departamento alegando que el cierre total ordenado para todas las prisiones y que no les permitiría ver el eclipse solar era inconstitucional porque viola su libertad religiosa.

La decisión del departamento adoptada tras la demanda afectará sólo a los seis reclusos que lo solicitaron, por lo que no se levantará el cierre de todos los centros penitenciarios durante el eclipse, asegura The New York Times.

Los seis reos, -un cristiano baptista, un musulmán, un adventista del séptimo día, dos practicantes de santería y un ateo- acudieron ante una corte federal estatal alegando que el cierre viola su derecho a participar de un "evento religioso significativo", de acuerdo con el documento legal citado por varios medios.

Los encarcelados están internos en el Centro Correccional de Woodbourne, en el condado de Sullivan.

"Esta es una gran victoria para ellos; todos están eufóricos", dijo Chris McArdle, uno de los abogados que representó a los reclusos, según el medio neoyorquino.

"Si cruzamos los dedos para que no esté nublado ni llueva, podrán practicar sus creencias religiosas de forma sincera, que es el resultado que siempre quisimos para ellos", agregó.

Por su parte, un portavoz del Departamento Correccional y Supervisión Comunitaria dijo en un comunicado que la demanda había llegado "a una resolución adecuada".

El pasado mes de marzo, el Departamento Correccional envió un memorando anunciando que se cancelaban las visitas en todas las prisiones debido a la oscuridad total que habrá por el eclipse, lo que se estima oscilará entre un minuto y tres minutos y medio.

El eclipse comenzará a las 15.16 hora local en Nueva York, cuando el sol se cubrirá en un 90 %, según datos de la NASA. EFE

int-rml/ah