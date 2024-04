Sanidad asegura que aprobará "sin miedo" este viernes su Plan Antitabaco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciando que este viernes se aprobará "sin miedo" el Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo 2024-2027 (PIT), en unas declaraciones a los medios que han tenido lugar antes de la reunión del Consejo Interterriotrial de Salud (CISNS), que se celebra este viernes en sede ministerial. "Hoy es un día de celebración. Estamos orgullosos de ser un país que afronta los desafíos del siglo XXI. Hoy se aprueba el Plan para la Prevención y Control de Tabaquismo", ha afirmado. Así, ha afeado a las CCAA que no adhieran que, a su juicio, "tendrán que explicar" por qué no lo hacen. "Son otros los que tendrán que explicar por qué no está a favor de un consenso bastante amplio", ha aseverado, para insistir en que "esta actitud no va a empañar el Plan".