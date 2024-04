Munuera Montero, "superilusionado": "Esperamos que el domingo se hable lo menos posible del arbitraje"

El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero, encargado este sábado de pitar la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el RCD Mallorca, confesó estar "superilusionado" antes este "reto y objetivo", y deseó que el domingo "se hable lo menos posible" de la actuación arbitral. "Estoy superilusionado. Esto es un reto, un objetivo y una ilusión, en lo personal es una satisfacción absoluta", señaló este viernes Martínez Munuera en la rueda de prensa previa al partido en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El árbitro recalcó que no quería de "hablar de presión" sino más bien de "responsabilidad". "Somos conscientes de lo que se juegan los equipos y nosotros estamos superilusionados. Hemos puesto 'toda la carne en el asador' para llegar al cien por cien, esperamos que sea una fiesta, que la gente disfrute y que se hable de nosotros el domingo lo menos posible", remarcó. Martínez Munuera deseó que "ojalá los jugadores se comporten perfectamente, que haya juego fluido, muchos goles y ninguna polémica" y apuntó que tienen a los dos equipos "bastante bien estudiados", gracias al trabajo de sus asistentes, "los encargados de poder hacer un resumen técnico". "Nosotros siempre ante los partidos solemos tener una charla o reunión de unos 20 minutos o media hora y justo el papel que desempeñan ellos es hablar de aspectos técnicos de ambos equipos a grosso modo, muy general, que nos ayuden, como son bloqueos, como son defensas en los saques de esquina o ataques. Creemos que sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero esto es un meló que se abre y nunca puedes saber cómo va a transcurrir. Lo que depende de nosotros, lo vamos a trabajar al cien por cien para tenerlo todo controlado", admitió. El jienense insistió en que han visto "muchos partidos" de ambos finalistas de cara a un partido especial porque son "conscientes" de que hay "mucha más emoción, sentimiento e intensidad" y que los futbolistas lo encaran "de forma diferente". "Nosotros debemos tener la misma autoridad sin ser autoritarios y saber gestionar la actitud de algunos jugadores, saber cual es más proclive a hablar, a los que es mejor no dirigirse. Sabes perfectamente cómo debes gestionar, pero desde la base de respeto mutuo. Ellos son conscientes de lo que se están jugando, pero nosotros nos estamos jugando nuestro prestigio porque es una gran oportunidad", detalló. Y este es un encuentro que los árbitros también disfrutan. "Sí porque entiendo al árbitro como un deportista que tiene pasión por lo que hace. Eso no quita que sepamos al cien por cien que debemos ser responsables y dar el cien por cien todo el partido", añadió. Por ello, el andaluz dejó claro que "para nada" se ve menos presionados porque los finalistas no sean Real Madrid o FC Barcelona. "La responsabilidad es la misma y el error te merma de misma forma, el ambiente es espectacular", puntualizó el árbitro para el que su "pesadilla" siempre ha sido el soñar que llegaba "tarde" a un partido. Sobre el VAR, el colegiado internacional, que no siempre ha ratificado lo que le aconsejado y ha mantenido su decisión, recalcó que es "una herramienta más para el árbitro". "Es importante que cuando vayas a la pantalla decidas en última instancia lo que para ti es lo mejor, no es nada negativo que puedas estar en desacuerdo con lo que transmite tu compañero", aclaró. En este sentido, Eduardo Prieto Iglesias, que será el árbitro principal en la final desde la sala VOR, resaltó que esta opinión de su compañero "ratifica lo que es el VAR". "El VAR no viene para tomar decisiones, viene para darle al árbitro una oportunidad para que sopese, ratifique o modifique su decisión. Esto es el VAR y pone de manifiesto el que José Luis, por ejemplo, últimamente se haya ratificado en su decisión en el campo. Al final el VAR propone, enseña, muestra, y es el árbitro de campo el que siempre toma la última decisión", consideró.