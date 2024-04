Marc Gasol: "Para ser grande tienes que estar a un cierto nivel de locura"

El exjugador español Marc Gasol reconoció, horas antes de ver retirada el dorsal '33' que lucía con unos Memphis Grizzlies que le homenajearán la madrugada del sábado al domingo, que para ser "grande" en la NBA debes estar algo loco y que, pese a ello y pese a luchar por las victorias, comentó que al final lo que le queda a la persona son las relaciones humanas y el haber dejado huella. "Aprendes y ves que lo que realmente importa al final no es lo mismo que lo que importaba durante el proceso. En el proceso, todo son victorias y derrotas. Y tienes que ser así para ser grande. Tienes que estar a un cierto nivel de locura. Pero al final, cuando todo está dicho y hecho, ves que todo eran relaciones humanas y cómo vas a influir en la vida cotidiana", señaló en una entrevista al medio de Memphis 'Grind City Media', recogida por Europa Press. Marc Gasol no está acostumbrado a protagonizar todos los focos, pero así será esa madrugada del sábado en cuanto los Grizzlies, Memphis y todo el FedEx Forum se deleiten con la retirada de su '33'. Y ya sabe de qué va la cosa, pues hace un año asistió a la retirada del '16' de su hermano Pau Gasol con Los Angeles Lakers. "Lo que más vi fue cómo se preocupaba Pau. Y en su ceremonia del Salón de la Fama del año pasado, vi a Dirk (Nowitzki) hablar de las mismas cosas. Becky Hammon y el entrenador (Greg) Popovich y Dwyane Wade, no estaban allí hablando de victorias y derrotas o de todas esas cosas que nos importan durante el viaje. Hablaban de relaciones", reiteró Marc. "A lo largo de toda mi carrera, nunca se ha tratado de mí. Se ha tratado de '¿Cómo puedo ayudar al proceso, cómo podemos ayudarnos unos a otros, llegar a nuestro mejor nivel? Se ha tratado de ser honestos unos con otros, y de poner el trabajo colectivamente, día tras día", confirmó el mediano de los hermanos Gasol, el pequeño de los que han triunfado en la NBA. Reconoció, en este sentido, que tuvo que luchar para salir de la sombra de un Pau Gasol al que admira y que, empezando su carrera en los Grizzlies, abrió el camino a su hermano pequeño. "Desde muy joven, siempre fui el chico callado de atrás que observaba y aprendía de Pau. Recogía toda la información que podía sin saber cuándo la iba a necesitar. Lo hice cuando Pau llegó por primera vez a Memphis, y veía a Pau y a Shane (Battier) intentar crear una cultura aquí", recordó. "Memphis no tenía historia ni cultura de baloncesto NBA. Así que veía a esos dos chicos jóvenes llegar con ganas de cambiar las cosas, y cómo el entrenador Hubie Brown tenía un impacto en el equipo y en la franquicia. Fue un largo proceso para cambiar las cosas", reconoció el de Sant Boi de Llobregat. Marc Gasol verá retirado su '33' en lo alto del FedEx Forum, la que fue su casa durante nueve años y donde consiguió ser líder de la franquicia en minutos, tapones, rebotes e intentos de tiros libres, dejando un equipo para el recuerdo junto a Zach Randolph, Mike Conley o Tony Allen, entre otros, siendo ellos cuatro conocidos como el 'Core Four', alma de un grupo que llegó a las Finales de Conferencia en 2013. "Cuando nos miramos a los ojos, todo se remonta a nuestro vínculo y a lo que somos. Es una locura que cada vez que veo a Zach, Tony o Mike, hay algo en tu sistema que te devuelve instantáneamente a esas conexiones. Es como una reunión familiar, porque hemos pasado por muchas cosas juntos, buenas y malas. El nivel de confianza es mucho más profundo que en otras relaciones que pueda tener", reconoció. El '33', considerado por muchos uno de los pívots más versátiles de la historia de la NBA, guió el camino como tres veces All-Star de la NBA, dos veces medalla de plata olímpica con España), Jugador Defensivo del Año 2013 y miembro del equipo campeón de la NBA de Toronto Raptors en 2019. Durante el partido de los Memphis Grizzlies del sábado contra los Philadelphia 76ers, Marc Gasol se unirá a su amigo Zach Randolph como el segundo jugador de la historia de la franquicia de Tennessee en ver retirado su dorsal.