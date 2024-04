La resistencia a los antimicrobianos reducirá la esperanza de vida 1,8 años de aquí a 2035 si no se toman medidas

Los resultados de un estudio económico confirman que el coste humano de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) se verá agravado por un golpe "catastrófico" para la economía global a menos que se tomen medidas más audaces y urgentes ya que, sin una respuesta más contundente se produciría una pérdida media de 1,8 años de esperanza de vida en todo el mundo de aquí a 2035, según ha advertido el Grupo de Líderes Mundiales (GLG) sobre RAM. Este estudio también estima que la resistencia a los antimicrobianos costaría al mundo 412.000 millones de dólares al año en costes sanitarios adicionales y 443.000 millones de dólares al año en productividad laboral perdida. La resistencia a los antimicrobianos ya es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y es directamente responsable de 1,27 millones de muertes al año, una de cada cinco de las cuales ocurre en niños menores de cinco años, principalmente en países de ingresos bajos y medianos. "Se espera que la resistencia a los antimicrobianos no controlada reduzca la esperanza de vida y provoque gastos sanitarios y pérdidas económicas sin precedentes", han declarado los expertos. El estudio económico muestra que, de aplicarse a escala mundial, un paquete de intervenciones intersectoriales contra la RAM costaría una media de 46.000 millones de dólares al año, pero reportaría un beneficio de hasta 13 dólares por cada dólar gastado de aquí a 2050. "Tenemos las herramientas para mitigar la crisis de la RAM y estos datos apuntan a un futuro devastador si no tomamos medidas más audaces ahora", afirma la Presidenta del GLG sobre la RAM, Mia Amor Mottley. Por ello, en un nuevo informe publicado este viernes, el Grupo de Líderes Mundiales de RAM ha hecho un llamamiento a los líderes políticos para que asuman compromisos específicos en la reunión de alto nivel sobre la RAM que se celebrará en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre. El informe del GLM 'Hacia compromisos y medidas específicas en la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos' insta a los Estados miembros de la ONU a garantizar una financiación adecuada, predecible y sostenible, procedente de fuentes nacionales y externas, para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos, incluida la disminución de la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. El GLM propone que los instrumentos de financiación existentes amplíen su ámbito de aplicación para incluir la RAM y aumenten las inversiones para apoyar la aplicación de los Planes de Acción Nacionales multisectoriales, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. El informe señala cómo una gobernanza multisectorial responsable, eficaz y funcional es fundamental para coordinar una respuesta mundial a la RAM y aplicar con éxito las intervenciones. Para lograrlo, el GLM propone la creación de un panel independiente que supervise e informe sobre la ciencia y las pruebas relacionadas con la RAM para informar sobre la promoción y la acción, y la formalización de la Secretaría Conjunta Cuatripartita para facilitar la acción colaborativa y coordinada contra la RAM. Así, el Grupo subraya la necesidad de mejorar la calidad de los datos sobre la resistencia a los antimicrobianos y su uso a través de la vigilancia y el seguimiento, y recomienda que los países refuercen los recursos humanos y la capacidad infraestructural crucial. El informe subraya la necesidad de contar con sistemas de vigilancia sostenibles, sectoriales e integrados y de utilizar los datos para la acción. Dado que la prevención es la piedra angular de la respuesta a la RAM, el Grupo recomienda que los países apliquen estrategias para prevenir las infecciones en la salud humana y animal y en los ecosistemas alimentario, vegetal y medioambiental, con el fin de reducir la necesidad de antimicrobianos. Para impulsar la acción mundial y nacional sobre la RAM, el informe del Grupo propone varios objetivos orientados a resultados para acelerar el progreso como que para 2030: se reduzcan en un 10 por ciento las muertes humanas debidas a la RAM y que los antibióticos del grupo ACCESS representen al menos el 80 por ciento del consumo humano total de antibióticos. Asimismo, que para esa fecha se reduzca la cantidad de antimicrobianos utilizados en el sistema agroalimentario mundial en al menos un 30-50 por ciento con respecto al nivel actual, y que se elimine el uso de antimicrobianos de importancia médica para la medicina humana en animales con fines médicos no veterinarios, o en la producción de cultivos y sistemas agroalimentarios con fines no fitosanitarios.