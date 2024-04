La catalana Queralt Lahoz reivindica en México la "artesanía" de la música

Enric Sitjà Rusiñol

Ciudad de México, 4 abr (EFE).- La cantante española Queralt Lahoz, originaria de Cataluña, reivindica este jueves la "artesanía" de la música y la importancia que México dedica a este arte.

"Para mí, artesano es todo aquel que le dedica tiempo, amor y valor al esfuerzo que hay detrás de cada obra", sostiene en una entrevista con EFE pocas horas antes de actuar en el Centro Cultural de España en México.

Lahoz, cantante de raíces andaluzas, ofrece unas piezas que, sobre el "fundamento del flamenco" y con toques de electrónica y hip hop, le han llevado a grabar el EP '1917' en 2019 y a lanzar su primer álbum, 'Pureza', en 2021.

Se cataloga a sí misma como artesana y se enorgullece de que México, que la recibe por segunda vez tras actuar en el festival Vive Latino de 2023, "haga culto a la cultura".

"Los que son fans vienen a darlo todo y, los que todavía no te conocen, vienen con ganas de descubrirte y de cantar las canciones que todavía no se saben. Eso me parece hermoso", explica.

A finales de marzo, Lahoz participó en el festival Tecate Pa'l Norte, donde también se permitió descubrir el talento mexicano y "perrear hasta el piso", y este jueves ofrece un concierto junto a la mexicana Pahua, conocida por su mezcla de electrónica y ritmos latinos, en el evento Vibra Mahou Mx.

"Siempre mantengo un discurso dentro de mis conciertos que habla de dónde vengo, que es una familia de clase trabajadora migrante andaluza", relata, pues su música "viaja en base" a esta historia.

Sobre su estilo musical, la catalana ve "muy difícil definir un proyecto" como el suyo, pues las nuevas generaciones musicales se explican más por los sonidos que trabajan que no por un estilo concreto.

Lahoz defiende que hace falta escuchar sus canciones para "poder ver toda la energía" que generan.

Desde pequeña canta "como una forma comunicativa, como de liberación", aunque su vida la llevó a alejarse del mundo de la música temporalmente.

Años después, retomó ese camino para tejer un proyecto en solitario que fue reconocido con uno de los siete premios Music Moves Europe 2023, impulsados por la Unión Europea.

"Queralt Lahoz es solo Queralt Lahoz", sintetiza.

Lahoz añade que, en México, "siempre hay un espacio para la artesanía" y ve bien que no se pierda, tampoco en el campo musical.

"En el Tecate, por ejemplo, había varios escenarios y varias horas donde había corridos (estilo mexicano popular). Está volviendo que la gente joven cante aquello que un día fue raíz de sus papás o de sus abuelos", sostiene.

Así, ve una "hermandad" en este aspecto con México porque, en su opinión, es algo que está pasando "en gran parte de las grandes ciudades del mundo".

También en España, donde se está "tomando fuerza" para reivindicar los orígenes.

Denuncia que, durante "mucho tiempo", tuvo que "ocultar" su origen andaluz, pues parte de la sociedad le hacía creer que "ser andaluz era algo de clases inferiores a las clases populares catalanas".

"Estamos recreando mucho ese orgullo de sentirnos hijos de emigrantes, de sentirnos también con raíz andaluza", sonríe. EFE

